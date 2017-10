San Isidro bajará las tasas de las pymes locales

El Municipio reducirá las alícuotas en las principales actividades de la tasa por Inspección de Comercio e Industria. El objetivo es acompañar a los comerciantes, emprendedores y empresarios que apuestan a fomentar la economía de la zona.

La Municipalidad de San Isidro viene implementando un plan para acompañar a los comerciantes, emprendedores y empresarios que apuestan a fomentar la economía de la zona y administran sus PyMES dentro del distrito.



En ese marco, el Municipio decidió reducir las alícuotas en las principales actividades de la tasa por Inspección de Comercio e Industria. Para esto el año pasado se creó la Agencia de Recaudación de San Isidro, que contempló adicionalmente dos medidas importantes: la reducción de casi todas las alícuotas de la tasa de Comercio e Industria y un procedimiento fiscal más ágil, para fiscalizar más eficientemente a los grandes evasores.



El Municipio prevé para el próximo año el envío de un paquete de estímulos fiscales para pequeñas y medianas empresas, oficinas y empresas de triple impacto.



OFICINAS

Las oficinas comerciales que no sean sujetos pasivos de las tasas ambientales, podrán obtener un descuento del 25% sobre la tasa por Inspección de Comercio e Industria.



Además aquellas oficinas que empleen un tercio o más de su personal con domicilio en el partido de San Isidro, obtendrán un descuento del 25% sobre la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.



Con esto, se busca fomentar el empleo de vecinos en las oficinas instaladas o para que se instalen en el futuro dentro de nuestro distrito.





Esto significa que para las oficinas que cumplan las dos condiciones, ambos beneficios pueden llegar a computarse, llegando así a un 50% de descuento sobre la referida Tasa.



TRIPLE IMPACTO

Las empresas de triple impacto son empresas comerciales que teniendo fines de lucro (no son ONGs o entidades sin fines de lucro), priorizan asimismo el cuidado del medio ambiente y tienen responsabilidad social empresaria. Es decir, tienen una triple responsabilidad: económica-financiera, con el medio ambiente y con la comunidad.



Estas empresas obtendrán un 25% o 50% de reducción en la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias según el porcentaje de facturación que destinen a estos fines conjuntamente.



“Para el Municipio, en un país con déficit fiscal y alta presión tributaria, el desafío no debe ser otro que mejorar la eficiencia de la administración tributaria reduciendo al mismo tiempo la carga fiscal. Además, una administración tributaria eficiente permite introducir políticas tributarias progresivas y mejorar la redistribución del ingreso a nivel local”, explicó Juan José Miletta, responsable de la Agencia de Recaudación de San Isidro.



Y agregó: “Es decir que paguen más los contribuyentes que cuentan con mayores recursos. Con todas estas medidas San Isidro hace un esfuerzo desde lo local, para reducir la carga fiscal y contribuir a que haya más equidad tributaria en nuestro país”.