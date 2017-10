18/10/2017 - 10:10 | Policiales / Tigre Robaron un auto en José C. Paz, huyeron hacia Tigre y fueron detenidos Herramientas: Compartir: ver más imágenes Los sospechosos que venían de la localidad vecina, iniciaron una rauda persecución. Las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Tigre (COT) monitorearon su trayecto y permitieron su detención rápidamente. ver video El COT detuvo a dos sujetos armados por el robo de un automóvil cometido en José C. Paz, luego de que se fugaran hacia Tigre. Las cámaras de seguridad fueron fundamentales para localizar el vehículo. Los efectivos lograron interceptar a los sospechosos, que buscaron huir a pie.



Todo comenzó con una comunicación de la base operativa del COT hacia todas sus patrullas: dos individuos habían sustraído un Volkswagen Vento negro en José C. Paz y escapaban hacia Tigre. Desde el centro de operaciones activaron el cerrojo digital, conformado por los dispositivos de video vigilancia repartidos en todo el distrito.



El sistema de monitoreo localizó el vehículo en la localidad de Don Torcuato, cuando evadía a alta velocidad un operativo de Prefectura. En Boulogne Sur Mer y Panamericana, los sospechosos abandonaron el automóvil y continuaron la huida a pie.



Gracias a las cámaras de seguridad, los agentes siguieron los movimientos de los sospechosos en todo momento y lograron detenerlos frente a una estación de servicio. Ambos fueron trasladados a la dependencia de jurisdicción para ser puestos a disposición de la justicia, al tiempo que el vehículo fue secuestrado por las autoridades.



