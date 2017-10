Espectacular gala de la Escuela Municipal de Patín de San Fernando

Con más de 600 patinadoras en la pista del Poli N° 1 de San Fernando, los vecinos vivieron una noche inolvidable, donde las jóvenes demostraron todo lo que aprenden a lo largo del año en las clases que brinda la Comuna. ver video

Todos los años, el Municipio de San Fernando organiza una gala temática final para que se luzcan las jóvenes que asisten semanalmente a la Escuela Municipal de Patín, tomando clases en los Polideportivos N° 1, 5 y 6, 7 y 8, y en el Club Belgrano. En esta oportunidad, más de 600 sanfernandinas coparon la pista del Poli N° 1, ubicado en Arnoldi y Pasteur, para dar vida a canciones clásicas y populares, en lo que un espectáculo inolvidable titulado ‘MITV sobre ruedas'.



“Da una alegría inmensa, porque nuestro objetivo desde el primer día fue la integración e inclusión; los felicito a todos los profesores, al equipo de cultura y deportes, y fundamentalmente a todo el pueblo de San Fernando que nos acompaña para que podamos tener esta calidad de vida para los chicos”, afirmó el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, quien presenció el show junto al Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso.



El Jefe Comunal agregó que “el deporte es una de nuestras prioridades y la demostración está en la cantidad de Polideportivos que tenemos, que ya son 8 y estamos yendo hacia los 10, con más de 40 mil personas que pasan a diario”.



Juan Andreotti, Diputado Provincial por la Primera Sección Electoral, también estuvo presente disfrutando de la Gala de Patín. “El deporte en San Fernando es una bandera de inclusión –consideró-, que nos une y nos integra. Este tipo de políticas debería replicarse en cada uno de los Municipios de la Provincia de Buenos Aires. Tigre ha hecho, y hoy San Fernando también tiene un polideportivo cada 20 mil habitantes, y es una realidad que los barrios comienzan a cambiar a través de esta política de Estado que ha tomado el Intendentes”.



Durante la noche, las alumnas de todos los niveles de la Escuela Municipal de Patín patinaron coreográficamente al ritmo de los hits de Elvis Presley, Ariadna Grande, Michael Jackson, Sofía Reyes, Taylor Swift, Meghan Trainor, Bandana, Justin Bieber, Shakira, Carlos Vives, Beyoncé, Christina Aguilera, Pitbull, Britney Spears, Lali Espósito, Major Lazer, PSY, Katty Perry, Dady Yankee y SIA.



La coordinadora de la Escuela Municipal de Patín, Macarena Carames, explicó que “se trabaja todas la semanas en diferentes polideportivos, dependiendo de las edades tenemos un grupo inicial y un grupo intermedio, y además, en el Poli N° 1 hay un grupo de avanzadas y de adultas;son casi 600 patinadoras”.



“La preparación para esta Gala –agregó- fue ardía, y con resultados muy lindos. Y la inmensa alegría que vemos en las chicas es lo más importante de todo”.



La pequeña Ailén fue una de las que se lució en la pista. “Me parece muy bien –celebró- porque todas podemos demostrar lo que aprendimos y sabemos hacer. Nos preparamos mucho, durante meses. Los profes son muy buenos y las clases están muy buenas”.



Por su parte, la joven sanfernandina Paloma, dijo que “es hermosa la Gala, me encanta; desde los seis años que vengo a la Escuela Municipal y la paso re bien”. También manifestó su felicidad Ayelén, quien patín en la categoría de adultos. “Me parece fabuloso, hay mucho trabajo, organización y esfuerzo, es una unión total de San Fernando, con las familias y todos los Polideportivos”, aseguró.



De la misma manera, la patinadora adulta Carolina, señaló que “es un trabajo arduo que se hace con muchas ganas porque nos gusta,y para muchas, una experiencia única que vivimos con nuestras hijas:le agradecemos mucho al Intendente porque la verdad todo estos es gracias a él”.



Las familias llenaron las tribunas del Poli N° 1, para deleitarse con el gran espectáculo preparado. La vecina Sara sostuvo que “es buenísima, la verdad veo mucha alegría en la gente, y es impresionante”. “Yo, a Andreotti lo amo y me encanta todo que hace por nosotros, y más aún todo lo que sea deporte para los chicos, que está súper genial”, completó.



Por su parte, la abuela María Rosa, se emocionó al ver a su nieta Bianca: “Es espectacular, le gradezco al Intendente por todo lo que hace por San Fernando. La verdad estoy encantada. Es divino todo lo he visto esta noche”.