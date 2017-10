Macri advirtió que los que fueron “socios del narcotráfico” van a terminar “todos presos”

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el cierre de la campaña del frente porteño Vamos Juntos y advirtió que “aquellos que creen que desde la política, la Justicia, el empresariado el sindicalismo se puede ser socio del narcotráfico” van a terminar “todos presos”.



“Lo que hemos iniciado es sólo el principio de un largo camino, en el que cada día vamos a estar un poco mejor. Ese camino nos desafía a tener coraje, a no tener miedo, porque somos mayoría los que decimos basta a las mafias, a la corrupción, la extorsión, la prepotencia. Vamos con el trabajo y con el diálogo”, sostuvo el mandatario en el microestadio de básquet “Héctor Etchart” del club Ferrocarril Oeste, en el barrio de Caballito.



El jefe de Estado estuvo acompañado por la líder de la Coalición Cívica-ARI y primera candidata a diputada nacional de Vamos Juntos, Elisa Carrió; al gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



“Me pone muy contento que el narcotráfico esté en retroceso en el país. Es un largo camino, pero vamos muy bien. Ahí no vamos a parar. Ojo con aquellos que son cómplices de lo que sucedió en la década pasada, con aquellos de lo que sucedió en la década pasada, ojo con aquellos que creen que desde la política, la Justicia, el empresariado el sindicalismo se puede ser socio del narcotráfico. Van a terminar como el narcotráfico: todos presos”, subrayó el líder del PRO.



En la recta final de la campaña, Macri afirmó que el próximo domingo hay “una nueva oportunidad de decir cuán convencidos” están los argentinos “de este camino que se empezó a recorrer”.



En tanto, Carrió resaltó que su “sueño es que la Argentina tenga una matriz moral y luche contra la corrupción, que tenga una matriz republicana y haya división de poderes y justicia independiente; que tenga prosperidad y desarrollo económico y que los pobres dejen de ser pobres para ser de clase media”.



“Este sueño se va a hacer carne en el pueblo argentino el día domingo, porque es algo más que una votación: les vengo a pedir el voto desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Votemos por reconstruir nuestra cultura y nuestra educación, por la paz y la no violencia, en contra de las patotas y las prepotencias, en contra de los ladrones; y a favor de una Argentina que lidere la región”, agregó.



Al respecto, la diputada nacional remarcó que el oficialismo está “haciendo historia en serio”, tras lo cual celebró el pedido de detención que hizo la Justicia para su par de la Cámara baja Julio De Vido.



“La Cámara acaba de ordenar la detención de Julio de Vido.



¡Ah! ¿Qué caviar, qué caviar, qué champagne? Nada. Piensen que yo en 2004 dije que De Vido era el cajero, el centro del sistema”, destacó.



Asimismo, la líder de la Coalición Cívica-ARI pidió que “este fin de semana sea el triunfo de la paz” y concluyó: “La única revolución posible en el mundo armamentista, nuclear, la única unidad posible es la no violencia. Llegó la hora de sustituir al Che (Guevara) por (Nelson) Mandela y (Mahatma) Gandhi”.



Además de los candidatos porteños, también estuvieron presentes el expresidente de la UCR y cofundador de Cambiemos, Ernesto Sanz; la candidata a senadora nacional Gladys González; y varios ministros del Gabinete nacional.