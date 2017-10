Taiana le respondió a Bullrich: “lo que dijo sobre Perón es bastante ridículo, como lo de la cerveza artesanal”

El candidato a senador nacional de Unidad Ciudadana en Buenos Aires, Jorge Taiana, le respondió hoy al postulante oficialista Esteban Bullrich y sostuvo que sus dichos sobre que Juan Domingo Perón votaría por Cambiemos son “bastante ridículos”.



“Lo de Bullrich sobre Perón es bastante ridículo, como lo de la cerveza artesanal”, subrayó el excanciller, luego de que Bullrich afirmara que “el Perón del 73 votaría a Cambiemos”.



En declaraciones a FutuRock, Taiana consideró que el candidato a senador del oficialismo “siempre dice cosas que van en contra del sentido común”.



“En los dichos de (Mauricio) Macri también está la teoría de reivindicar el último Perón. Eso es mentira. Este es un Gobierno notoriamente antiperonista. No respeta la justicia social, no busca la independencia económica y resiga la soberanía política”, resaltó el dirigente de Unidad Ciudadana.



Taiana señaló que no ve “qué tiene de peronista” el oficialismo e indicó que “es un tradicional gobierno que dice que el problema es el 45 y la legislación laboral de Perón”.



El exministro de Relaciones Exteriores consideró, en tanto, que “Sergio “Massa intenta defender sus votos, que es razonable, lo mismo que (Florencio) Randazzo”.



“Los que están en juego son sus votantes. Indudablemente hay parte del voto peronista que los apoyó. El Gobierno debe respetar a esa mayoría que no los votó y que ignoran. Hay que mostrar que se puede tener futuro y esperanza. El mensaje de Cambiemos es que la justicia social no es posible y la sociedad tiene que resignarse a vivir mal pero estar contenta. Eso hay que enfrentarlo políticamente porque es un mensaje que sólo privilegia a los que más tienen”, destacó.