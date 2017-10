La Cámara ordenó que se disponga el desafuero y la detención de Julio De Vido

La Sala II de la Cámara Federal ordenó hoy que se disponga la detención, previo desafuero, del diputado nacional, y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en la causa por malversación de fondos a la mina Río Turbio.



Así se lo ordenó la Cámara al juez de primera instancia Luis Rodríguez, que lo había rechazado inicialmente, al evaluar que De Vido es actualmente diputado, preside la Comisión de Energía en la Cámara baja y es “portador de un rol preponderante en los hechos concretos aquí investigados”.



El camarista Martín Irurzun, quien encabezó el voto de la Cámara, dijo que correspondía la “inmediata formalización” del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación para luego cumplir con la orden de detención de De Vido.



“Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, sostuvo Irurzun, cuyo voto fue compartido por Leopoldo Bruglia.



“Sin que lo expuesto implique abrir juicio alguno sobre su acierto o sobre la eventual responsabilidad del nombrado en las maniobras y sin perjuicio de cuanto defina el juez en ocasión de resolver su situación procesal, la totalidad de las circunstancias analizadas permiten concluir que, en tanto se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso”, dijo el camarista.



Ambos coincidieron en que estando en libertad De Vido existían “serios riegos de obstrucción de la investigación”, y señalaron que no alcanza lo ya ordenado por el jeuz respecto a la prohibicón de salida del país ni la obligación de comparecer ante el Tribunal períodicamente alcanza.



En ese sentido, Irurzun dijo que la gerencia de Río Turbio en base a un informe de auditoría fue dificultoso obtener la documentación solicitada por la Justicia e incluso no se ha podido conseguir los originales.



Incluso, el fiscal Germán Moldes –citó la Cámara- informó que “se habrían destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Río Turbio”.



En la causa se investigan malversación de fondos públicos para distintas obras en Río Turbio en orden a los 26.000 millones de pesos entre los años 2006 y 2016, y se calcula que hubo un desvío de 265 millones hacia otros finde de los previstos.



En tanto, el tercer juez, Eduardo Farah, votó en disidencia parcial pues concluyó que correspondía el desafuero y la imposición de una fuerte caución real sobre De Vido pero no así la detención.



La intervención de la Cámara es ante el pedido del fiscal de primera instancia Carlos Stornelli, quien le había reclamado a Rodríguez la detención del diputado y su previo desafuero.



Rodríguez lo había rechazado y luego a raíz de una intervención previa de la Cámara Fedearl, dispuso la indagatoria de De Vido y la prohibicón de salida del país pero no así el desafuero.