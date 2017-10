Vidal acusó a Cristina Kirchner de “buscar fueros”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró que en las elecciones del próximo domingo se define “si se consolida el cambio o o se vuelve al camino de violencia y barra bravas” y acusó a la candidata a senadora opositora Cristina Kirchner de “buscar fueros”.

“El domingo se define si se consolida el cambio en la Provincia o vuelve el camino de la violencia y los barra bravas custodiando los actos”, afirmó Vidal en referencia a la convocatoria realizada en el estadio de Racing por la postulante de Unidad Ciudadana.



En declaraciones al canal TN, la mandataria provincial consideró que Cristina Kirchner se postula para “buscar fueros” debido a que que es una “una candidata que tiene procesamientos y causas judiciales”, al tiempo que le pidió a los bonaerenses que “no se dejen usar”.



“Pongo las manos en el fuego por mis candidatos en la provincia de Buenos Aires. El resto no puede decir lo mismo”, remarcó.



Vidal sostuvo que en la actualidad “hay un Estado que ya no es cómplice” y que “ya no mira para otro lado” en cuanto a presuntos delitos.



Por otra parte, la gobernadora evaluó que “es llamativo” que amenazas de bomba en escuelas “se den justo antes de las elecciones”.



“Hay más de 100 imputados, pero todavía no está acreditado si hay una relación política. Es llamativo que las amenazas aumentaran en los últimos meses por la cuestión electoral. No dejen que nada los intimide a ejercer su derecho al voto. Se tienen que dar todas las seguridades para que la gente vaya a votar. Espero que se termine esto. Vamos a estar ahí para cuidar a la gente”, afirmó Vidal.



Además, al cuestionar a dirigentes opositores, subrayó: “¿Dónde están los candidatos de Unidad Ciudadana, aparte de Cristina, que no aparecen en ningún lado? ¿Dónde está Scioli y Espinoza? Creo que tienen que explicarlo. Es notable. Nuestros candidatos siempre dieron explicaciones”.



Para la mandataria provincial “los problemas urgentes no tienen soluciones rápidas” y subrayó que “como estábamos solo podíamos empeorar.



“No dar la pelea contra el narcotráfico solo iba a empeorar las cosas. Esto trasciende a Cristina. Hay una decisión más profunda del próximo domingo. El kirchnerismo fue una parte de 25 años de gobierno del peronismo en la provincia con tantas cosas que estaban mal”, dijo.