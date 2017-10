17/10/2017 - 12:02 | Política / Cristina Kirchner dijo que no defiende “a nadie” de su gestión y dijo que la justicia actúa como “fuerza de tareas gobierno” Herramientas: Compartir: La expresidenta Cristina Kirchner consideró hoy que la Justicia Federal actúa de acuerdo al “cronograma electoral”, señaló que no defiende “a nadie” de los exfuncioanrios de su gestión acusados de caso de corrupción, al tiempo que denunció una “utilización política sesgada” en su contra y sostuvo que la Justicia actúa como “una fuerza de tareas del Gobierno”. “Yo no defiendo a nadie, a nadie. Espero que la Justicia actúe con equilibrio, con ecuanimidad y que investigue a todos. Pero creo que el poder judicial actúa como una fuerza de tareas del gobierno”, advritió Cristina Kirchner.



En declaraciones a Telefé, la candidata a sendora por Unidad Ciudadana señaló que “hoy es el día de la lealtad” y que en ese contexto “Comodoro Py trabaja a destajo” como “parte del cronograma electoral claramente”.



“Cada vez que vas a fondo (con investigaciones por presunta corrupción) aparecen los amigos del gobierno”, enfatizó además la exmandataria, quien dijo que no “cree” en el desempeño de la Justicia federal. Volver