Galmarini: “El abandono de animales es un problema de salud pública”

El senador provincial y candidato a renovar su banca el próximo 22 de octubre, celebró el Día de la Madre con una original campaña para concientizar sobre la adopción de animales, que organizó junto a los miembros de Rescates En Adopción.



“Nos reunimos junto a nuestras familias en el Paseo de las Bicicletas de San Isidro bajo la consigna ‘Un amigo no se compra' para promover la adopción de perros y gatos que están esperando un hogar, y dar a conocer las propuestas que tenemos para defender los derechos de los animales”, señaló Sebastián Galmarini, quien estuvo acompañado por los candidatos a concejales de 1País en San Isidro, Marcela Durrieu, Federico Meca y Soledad “Pupi” Durand.



“Es excelente la idea de concientizar a la gente sobre la adopción responsable, sobre la tenencia responsable, sobre la importancia de adoptar y no comprar ya que hay muchos perros que esperan hogares y una nueva oportunidad de vivir en familia”, señalo Fernanda Megna, de Rescates En Adopción, quien junto a su equipo recuperan, castran y dan en adopción a perros abandonados.



La candidata a concejal Pupi Durand, quien adoptó a su perro López hace un mes, manifestó que la problemática del abandono de animales está en aumento: “Por eso proponemos realizar más campañas de adopción, junto a la apertura de una clínica veterinaria municipal gratuita y un quirófano móvil para que el área de Zoonosis recorra los barrios y realice campañas de castración”.



En el mismo sentido, Galmarini coincidió: “El abandono genera un problema para el animal que sufre y también para la salud pública. Debemos promover la tenencia responsable y defender los derechos de quienes no tienen voz, darles la posibilidad de tener una vida digna, dentro de una familia y una sociedad que los cuide y los respete”.



“La consigna de adoptar y no comprar es básicamente no seguir creando razas nuevas o estimulando la cría de razas que se ponen de moda. Queremos imponer la moda de adoptar, que es algo mucho más humano”, finalizó Fernanda.