En el tramo final de la campaña, Massa va por el voto kirchnerista: “nuestra opción aspira a lo mismo que vos”

El candidato a senador nacional de 1País, Sergio Massa, publicó hoy una carta abierta dirigida a los votantes kirchneristas en la que asegura que su espacio “aspira a lo mismo” que ellos y sostiene que “la opción del odio y la división pierde fuerza”.

“Quiero hablarte a vos. A vos que sentís que el gobierno debe corregir el rumbo sin usar el chantaje de volver al pasado. A vos que le apostaste a Cristina como incómodo camino para frenar el ajuste, a pesar de que te lastima la corrupción. A vos que quisieras que las cosas cambien, pero para los que siempre sufren, no para los que ganan todo el tiempo”, comienza diciendo Massa.



El dirigente opositor publicó el texto en las redes sociales y pidió el acompañamiento del electorado: “Que tu voto sirva para tu beneficio y no para consolidar el ajuste o peor, como escudo para la impunidad de quienes tienen causas pendientes en la justicia”.



En su “Carta abierta al votante de Unidad Ciudadana”, el candidato de 1País insiste en que su frente “aspira a lo mismo que vos”, como generar “más trabajo para los argentinos fortaleciendo las Pymes; más productividad sin robarle derechos a los laburantes; más dignidad y protección para las personas con discapacidad; más seguridad para nuestras familias; más dignidad para nuestros jubilados”.



“Pero también menos presión a los ciudadanos a través de tarifas impagables e impuestos que detienen el desarrollo de la industria nacional”, expresa en la misiva.



En otro tramo de la publicación, Massa explica que “la opción del odio y la división pierde fuerza porque comienza a ganar la serenidad, las propuestas, la oposición con ideas y no la ciega negación de que la Patria debe continuar”.



Finalmente, también invita a apostar por “nuestros jóvenes, con innovación y emprendimiento, pero con justicia y oportunidad, convirtiendo los planes sociales en opciones reales de empleo”.

“Para avanzar de tu lado, defendiéndote de manera franca, con la independencia que solo nos compromete con tu bienestar, contá conmigo. Yo, cuento con vos”, cerró.