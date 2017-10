16/10/2017 - 22:14 | Economia / Turistas gastaron $2.102 millones en el fin de semana largo y las ventas crecieron 2,3%, según CAME Herramientas: Compartir: Unas 975 mil personas viajaron en el sexto fin de semana largo del año y realizaron un gasto directo de $2.102 millones en las regiones que conforman el circuito turístico nacional, indicó hoy la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “Desde el pasado viernes, unas 975.000 personas viajaron por el país”, calculó la entidad y subrayó: “Aunque el fin de semana se coincidió con el Día de la Madre y quedó muy cercano a la contienda electoral, el número de visitantes mejoró 5,6% frente al año pasado”.



Estimó que “el desembolso total vinculado con el turismo del fin de semana, incluyendo transporte y alojamiento, fue 26,3% superior al mismo fin de semana de 2017, aunque si se quita el efecto inflación, deja un aumento de 2,3% en las ventas de bienes y servicios”.



“Vemos que el turismo argentino se consolida como una actividad muy importante para el sector comercial y las economías regionales”, evaluó el presidente de la CAME, Fabián Tarrío.



En ese sentido, destacó: “Los turistas realizaron un gasto directo de $2.102 millones en las regiones que conforman el circuito turístico nacional”.



El estudio señaló que la estadía media se ubicó en 2,8 días, “levemente por debajo del año pasado”, mientras el gasto promedio diario por persona fue de $770, un 28,3% por encima del mismo fin de semana en 2016.



Tarrío evaluó que “el movimiento turístico está reactivándose bastante en la mayor parte del país y eso se debe a que las familias van recuperando su poder adquisitivo, pero sobre todo, a la dedicación que le ponen las ciudades en planificar su sello turístico”.



“Es una tarea que se inició hace años, y se van viendo los resultados del trabajo continuo”, resaltó.



En lo que va de 2017, hubo 6 fines de semanas largos, en los que viajaron 7.843.685 turistas con pernocte, al tiempo que dejaron ingresos directos por $17.421 millones en las economías regionales del país.