Sergio Massa: “Ni la luz, ni el gas pueden aumentar más que el salario”

Así lo expresó el diputado nacional y candidato a senador de 1País en declaraciones radiales. Tras repasar sus propuestas para la mejora de las jubilaciones, reducción de impuestos en alimentos y servicios públicos y el programa lanzado para combatir la inseguridad.



Convocado por una emisora radial a compartir las propuestas de la fuerza 1País de cara a las próximas elecciones legislativas, el candidato a senador Sergio Massa reafirmó su compromiso por mejorar el poder de compra de los jubilados, así como la lucha contra la inflación y la inseguridad.



Tras afirmar que “en este ultimo año y medio venimos presentando iniciativas que tienden a corregir los problemas que sentimos que hoy tiene la sociedad”, Massa se refirió a los fondos de Anses: “Si la mitad de la plata de la Anses se hubiese distribuido a fin de año con el haber 14, cada jubilado a fin de año hubiese cobrado 30 mil pesos más. Es posible que se cumpla el 82%, tenemos que tener la decisión de que la plata no se use para otra cosa. En el Gobierno anterior se ponían en bonos, hoy se pusieron 500 millones en un fondo en Miami vinculado al Ministro Caputo. Esto es muy preocupante. Eso tiene que estar en el bolsillo del jubilado. Más allá de la denuncia en la justicia, por ley hay que regular la distribución de la ganancia”.



Por otro lado, el líder de 1País se refirió a la lucha contra la inseguridad que está llevando a cabo su fuerza: “Un tema que para nosotros no se discute en la campaña que parece que no es un problema, pero es uno de los más importantes, es la inseguridad. Lo que decimos, lo decimos habiendo demostrado que hay un resultado concrecto. Nosotros bajamos 80% el delito en Tigre y en San Fernando, arrancamos ahora en Chivilcoy y ya hay resultados concretos. Hay que obligar a los municipios que por ley trabajen en la prevención. Que trabajen con móviles, con un botón de pánico en cada casa. Nosotros hoy voluntariamente estamos dando botones de pánico desde nuestra fuerza, en el marco de un programa que se llama Alerta Buenos Aires, pero creemos que es el Estado es quien debe ocuparse de cuidar a los ciudadanos”.



Consultado sobre los altos índices inflacionarios, Massa explicó: “Ni la luz, ni el gas, ni el agua pueden aumentar más que el salario. La ley que planteamos establece un coeficiente de variación salarial para que ni agua, luz, gas aumenten más que el promedio de salarios y jubilaciones. Esto a las empresas les da una certidumbre y a los trabajadores tranquilidad que no tiene que encontrarse con una factura con mil o dos mil pesos de aumento. Es un problema generalizado que tiene que ver con que el Estado en su rol de regular las relaciones sociales, no tiene establecido un mecanismo.



Puntualizando sus propuestas, Massa sostuvo: “Nosotros desgraciadamente hace 8 meses que venimos advirtiendo el problema y planteando una solución con dos patas. La Ley de góndolas, que rompe con el curro de los supermercados que concentran el 75% de lo que compra la gente en las grandes empresas de supermercados. La docena de huevos en la salida de la granja cuesta $11 y en un supermercado hasta $23. Y este problema de cartelización pasa con el aceite, la leche, el azúcar. Hay otro tema que tiene que ver con lo que se paga de impuestos en los alimentos. Es absurdo que un trabajador o un jubilado tenga que pagar 32% o 34% por comer. Proponemos reducir el IVA en los alimentos de la canasta básica, con un costo de 5 mil millones que ya están en el presupuesto. En un jubilado se logra una recuperación de poder de compra de $500 y $600 y en una familia promedio de $1200 y $1700”.



“Me da pena que no haya habido debate, porque en un debate hubiésemos podido saber si los candidatos de Unidad Ciudadana siguen pensando que la inseguridad es una sensación, si los candidatos del Gobierno que votaron el 82% móvil cuando Cristina lo vetó, siguen pensando que se puede llevar adelante“, insistió Massa para finalizar.