Racing se reencontró con el triunfo ante un Tigre que mereció más

Sufriendo y sin brillar, Racing tuvo su desahogo y se reencontró con la victoria luego de cuatro jornadas, tras superar esta noche por 1 a 0 a Tigre, en un partido disputado en Avellaneda y correspondiente a la sexta fecha de la Superliga.

El delantero colombiano Andrés Ibargüen, a los 34 minutos del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria de la “Academia”.



En tanto, el elenco visitante sufrió la expulsión del defensor Alexis Niz en tiempo de descuento del complemento.



Con este resultado, Racing, que venía de caer como visitante de Argentinos (0-2) y no ganaba ni marcaba goles desde la segunda fecha, alcanzó los ocho puntos, siete menos que el líder Boca.

Por su parte, Tigre, que llegaba de empatar como local con River (1-1), sigue sin ganar en el certamen y tiene apenas tres unidades.



En cuanto al partido, fue intenso, con Tigre agazapado y cediendo el balón a Racing, que no mostró ideas claras en casi todo el partido.



En ese contexto, el “Matador” tuvo varias ocasiones de gol para convertir en los contragolpes, pero su falta de eficacia le terminó costando caro, ya que Racing acertó una de las pocas que tuvo y se llevó los tres puntos.

.

La primera ocasión de riesgo se produjo a los 16 minutos, cuando el local quedó mal parado tras despejar un tiro de esquina rival, Tigre volvió a enviar el balón al área y Niz, sin marca, no pudo cabecear bien.



Diez minutos después, Racing tuvo su chance, cuando Brian Mansilla tomó el rebote que Maximiliano Caire dejó tras un tiro libre de Sergio Vittor y sacó un violento zurdazo, que obligó al arquero Federico Crivelli a volar sobre su derecha para evitar el gol.



El resto de la primera etapa estuvo plagada de imprecisiones, con Racing insistiendo en ataque, pero chocando una y otra vez con un Tigre que se sentía cómodo en el partido.

.

Los primeros minutos del complemento fueron a puro sufrimiento para la “Academia”, que se mostraba partido entre líneas y quedaba mal parado en defensa en cada embate rival.



En ese lapso, Tigre tuvo varias llegadas claras para ponerse en ventaja, pero no pudo convertir. A los 2 minutos, Musso tuvo una gran tapada ante un zurdazo de Jacobo Mansilla.



Segundos después, en otra réplica visitante, Daniel Imperiale habilitó a Lucas Janson y este estuvo cerca, con un zurdazo apenas desviado.



Luego, a los cinco minutos, Lucas Menossi dejó a Imperiale mano a mano con el último defensor de Racing, el volante superó esa marca y enfrentó al arquero, pero su derechazo pegó en un palo.



Dos minutos más tarde, el arquero Musso tuvo que intervenir otra vez, manoteando un cabezazo de Janson, que tenía destino de gol, tras un centro de Caire desde la izquierda.



Pasados estos sofocones, el elenco de Avellaneda levantó un poco con el ingreso de Ibargüen, que le dio frescura a un ataque opaco e ineficaz.



Asimismo, la pelota parada parecía ser otra herramienta útil para Racing, que estuvo cerca de convertir con un cabezazo de Triverio, a la salida de un córner a los 12, y con otro testazo, de Lisandro López, desviado a los 17, luego de un buen centro de Augusto Solari.



Sin embargo, el gol llegaría con una jugada con pelota al piso, iniciada en su campo por Ibargüen, a los 34 minutos, y definida por el propio colombiano, tras ser habilitado por Solari, cuando ambos llegaron juntos al área rival.



El gol del punta “cafetero” fue un verdadero desahogo para la “Academia”, que necesitaba ganar más allá de que la actuación no haya sido la esperada.



Cuando el partido se terminaba y se jugaba tiempo de descuento, Niz le entró fuerte a Leandro Grimi en una jugada que pareció ser de tarjeta amarilla, pero el árbitro Germán Delfino expulsó al defensor del conjunto de Victoria.



La siguiente es la síntesis:

Racing: Juan Musso; Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi y Brian Mansilla; Matías Zaracho, Arévalo Ríos, Nicolás Oroz; Lisandro López y Enrique Triverio.

DT: Diego Cocca.



Tigre: Federico Crivelli; Alexis Niz, Ezequiel Rodríguez, Gastón Bojanich, Maximiliano Caire; Daniel Imperiale, Lucas Menossi, Renzo Spinacci, Jacobo Mansilla; Lucas Janson; Ivo Hongn. DT: Ricardo Caruso Lombardi.



Gol en el segundo tiempo: 34m Ibargüen (R).



Cambios en el segundo tiempo: 12m Andrés Ibargüen por Oroz (R), 21m Denis Stracqualursi por Hongn (T), 23m Martín Ojeda por Zaracho (R), 29m Rodrigo Depetris por J. Mansilla (T), 33m Ramón Mierez por Janson (T), 38m Marcelo Meli por B. Mansilla (R). .



Incidencia en el segundo tiempo: 46m Niz (T).



Racing 1 - Tigre 0.



Estadio: Presidente Perón (Racing).



Árbitro: Germán Delfino.