13/10/2017 - 20:15 | Deportes / Racing buscará reencontrarse con la victoria ante un Tigre que todavía no pudo ganar Herramientas: Compartir: Racing y Tigre, dos equipos de andar irregular en la Superliga, buscarán encontrar el camino de la recuperación, cuando se midan mañana en Avellaneda, en un partido correspondiente a la sexta fecha del certamen.



El encuentro se disputará desde las 20.05 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Germán Delfino y la televisación de TNT Sports.



La “Academia”, que viene de caer como visitante de Argentinos Juniors (0-2), hace cuatro partidos que no gana, está a 10 puntos del líder Boca y por el momento no pudo encontrar su identidad futbolística.



De hecho, más allá de los magros resultados y la falta de gol, lo más preocupante fueron los desempeños, sin ideas claras, pese a que el técnico Diego Cocca probó hasta cambiando el esquema táctico.



En ese sentido, el entrenador planea volver a jugar con una línea de cinco defensores, tal como hizo en las primeras jornadas, dejando de lado el esquema 4-4-2 utilizado en La Paternal, retornando al 5-3-2.



En cuanto a los nombres, dispondría cuatro cambios en relación a la derrota ante el “Bicho”: Juan Musso por Gastón Gómez, Marcelo Meli por Arévalo Ríos, Nicolás Oroz por Diego González y Matías Zaracho por Iván Pillud.



En cuanto a este último, Cocca correría a Augusto Solari al lateral derecha y Zaracho pasaría a jugar en la mitad de la cancha, también por el carril derecho.



Tigre todavía no conoce la victoria.



Si bien el “Matador” viene de empatar con Belgrano en Córdoba (0-0) y frente a River como local (1-1), todavía no pudo ganar ningún partido y suma sólo tres unidades.



De cara a su visita al estadio Presidente Perón, el técnico Ricardo Caruso Lombardi, que protagonizó un cruce en las redes sociales con el experimentado Matías Pérez García, excluido de los concentrados, ensayaría dos variantes.



En la defensa, Ezequiel Rodríguez ocuparía el lugar de Mathías Abero, mientras que Ivo Hongn ingresaría por Jacobo Mansilla para jugar en ataque, retrasando unos metros a Lucas Janson.



Pobables formaciones de los equipos y otros detalles:



Racing: Juan Musso; Augusto Solari, Sergio Vittor, Miguel Barbieri, Leandro Grimi y Brian Mansilla; Matías Zaracho, Marcelo Meli o Arévalo Ríos y Nicolás Oroz; Lisandro López y Enrique Triverio. DT: Diego Cocca.



Tigre: Federico Crivelli; Maximiliano Caire, Ezequiel Rodríguez, Gastón Bojanich, Alexis Niz; Daniel Imperiale, Lucas Menossi, Renzo Spinacci, Lucas Janson; Denis Stracqualursi e Ivo Hongn. DT: Ricardo Caruso Lombardi.

Racing - Tigre.



Estadio: Presidente Perón (Racing).



Árbitro: Germán Delfino.



Hora de inicio: 20.05 - TV: TNT Sports. Volver