13/10/2017 - 11:19 | Policiales / Tigre Desbaratan una banda narco en Tigre tras una denuncia anónima A partir de la denuncia de un vecino al 0800-DROGA NO, fuerzas de seguridad de la provincia con la asistencia técnica del Centro de Operaciones Tigre (COT) lograron la aprehensión de 9 miembros de la organización de venta de droga. Su líder, Arnaldo Ariel Ayala, había recuperado la libertad luego de estar 11 años preso por el asesinato de suboficial retirado de la bonaerense.

En un operativo de la policía de la provincia de Buenos Aires con el soporte tecnológico y logístico del Centro de Operaciones Tigre (COT) se logró desbaratar “La Banda del Gordi Ayala”, organización que comercializaba droga en el barrio San Pablo, El Talar. A partir de la denuncia de un vecino a la línea municipal 0800 DROGA NO, inició la tarea investigativa que culminó con 8 allanamientos simultáneos y la aprehensión de los 9 miembros de la banda, entre ellos, su líder, Arnaldo Ariel Ayala.



Ayala estuvo preso 11 años por el asesinato de Alberto Casaret, un suboficial retirado de la policía, ocurrido el 7 de febrero de 2001 en un asalto en la localidad de El Talar. Seis meses atrás, había recuperado la libertad y montó una organización que se dedicaba a vender principalmente marihuana en la vía pública y en el barrio San Pablo mediante la utilización de "satélites" (vendedores callejeros).



La investigación llevada a cabo por la Comisaría 5° de Tigre y la Subcomisaría Delta, con la coordinación de la Fiscalía descentralizada de Drogas Ilícitas, Juzgado de Garantías N°2, policía de la provincia de Buenos Aires y el COT, a través del su Laboratorio de Análisis de Imágenes Criminológicas (LAIC). Se desarrollaron trabajos de observación, compulsas informáticas, escuchas telefónicas, diligencias de compradores previos, filmaciones y cruzamiento de llamadas.



Al respecto, el jefe de la Policía Distrital, comisario inspector Hugo Natiello, explicó: “El procedimiento responde a una investigación por el tramo de 8 meses, en el que se analizó meticulosamente el accionar de esta banda que comercializaba droga bajo la modalidad de menudeo. 8 allanamientos simultáneos nos permitieron desbaratarla completamente, ahora sus integrantes responderán ante la justicia”.

El procedimiento contó con la colaboración de los gabinetes de prevención criminológicos distrito Tigre, la Sub DDI Tigre, Grupo Halcón, Grupo de Apoyo Departamental (GAD), cuerpos de infantería, caballería y gendarmería, con perros de búsqueda de estupefacientes.



Por su parte, Esteban Alvarez, titular de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas, comentó: “El procedimiento efectuado en este punto del distrito fue exitoso, con resultados concretos. Se aprehendió a todos los miembros de la banda, 2 femeninas y 7 masculinos, con el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes destinadas al menudeo”.



El operativo también contó con el apoyo logístico y tecnológico del Sistema de Protección Ciudadana de Tigre, a través del centro de operaciones, que puso a disposición sus dispositivos de video vigilancia, vehículos aéreos no tripulados “Drones”, ambulancias y móviles de patrullaje.



“Este es un trabajo coordinado con todas las fuerzas de seguridad del Estado, el cual nos ha dejado sumamente satisfechos. Como siempre, el COT demostró que estar a la vanguardia en materia tecnológica verdaderamente marca la diferencia en cuanto a la lucha contra el flagelo de la droga”, señaló el subsecretario operativo a cargo de la Secretaría de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo.



Como resultado de los allanamientos, se secuestraron: unos 1400 envoltorios con marihuana, 90 gramos de clorhidrato de cocaína, elementos de corte y fraccionamiento, 2 motocicletas con numeración suprimida, teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, una pistola 9mm marca Browning, un revolver calibre 22 largo con 2 municiones, una carabina 22 largo y una pistola 380 marca Bersa.



Cabe destacar que gracias a la línea "0800-DROGA NO" (3764), los vecinos de todo el distrito pueden realizar denuncias anónimas que luego son analizadas y se procede a las actuaciones pertinentes. Además, Tigre cuenta con más de 1.500 cámaras distribuidas a lo largo del partido, con las cuales se monitorea y se informa sobre hechos de inseguridad, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Todo ello es apoyado por los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil y Tránsito que patrullan por cuadrilla cada localidad, interviniendo rápidamente ante cualquier alerta.