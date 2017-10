Deportistas de Tigre se destacaron en los Juegos Bonaerenses

Una gran cantidad de vecinos del distrito viajó a Mar del Plata para participar de la final del destacado torneo. Como resultado, obtuvieron numerosas medallas de oro, plata y bronce tras consagrarse en disciplinas como atletismo, natación y tenis.



Atletas de Tigre pusieron en alto la bandera del municipio en los Juegos Bonaerenses, cuya final se disputó hace pocos días en la ciudad costera de Mar del Plata. En ella, vecinos de todas las edades participaron en distintas categorías y por su desempeño, ganaron medallas de oro, plata y bronce.





Al respecto, el secretario de Turismo, Cultura y Deporte, Luis Samyn Ducó, expresó: "Es un orgullo ver los logros de nuestros vecinos en los Juegos Bonaerenses. En esta ocasión, una gran delegación pudo clasificar para tener un lugar en la final y eso nos enorgullece. Felicitamos a todos por esas medallas que trajeron a Tigre". Y agregó: "El deporte es un pilar fundamental dentro del distrito, por eso el intendente Julio Zamora impulsa políticas importantes para seguir profundizando la participación de la comunidad en diferentes actividades".



De esa manera, el medallero para la delegación deportiva tigrense quedó de la siguiente manera:



ORO: Natación PCD, Sub 20 fem, libre, Georgina Milagros Melatini

ORO: Natación PCD, Sub 20 masc, Libre/50 mts pecho, Matías Oscar Morel Brodon

ORO: Atletismo PCD, Sub 16 masc, Libre 100 mts, Blas Nahuel Gimenez

ORO: Atletismo PCD, Sub 16 fem, Lanz. bala, Milagros Salum Sanabria

ORO: Atletismo PCD, Sub 14 masc, Libre 180 mts, Nicolás Hrycaniñak

ORO: Tenis de mesa, Masc libre, Juan Montes



PLATA: Tenis de mesa, Sub 16 fem, Malena Morales Centurion

PLATA: Atletismo campo, Sub 18 fem, Lanz. disco, Victoria Rivadeneira

PLATA: Natación PCD, Sub 16 masc, 25 mts libre, Ignacio Gonzalez Fengler

PLATA: Atletismo PCD, Intelect B, Posta 5x80 mts, Francisco Albarracin, Jonatan Puente, Sergio Salto, Cristian Arazari y Lucas Escobar

PLATA: Atletismo PCD, Sub 16 fem, 100 mts, Milagros Damaris Alarcon

PLATA: Atletismo PCD, Sub 16 masc, PC Salto en largo, Gonzalo Borroni

PLATA: Surf, Sub 16 masc, Feliciano Gimenez

PLATA: Sapo, Masc única, Tercera edad, Diego Pérez

PLATA: Taekwondo, Sub 14 fem, Martina Ortiz

PLATA: Tenis, Sub 16 fem, Doble, Chiara Di Paolo y Bianca Birsa

PLATA: Atletismo pista, Sub 18 masc, 400 mts, Damian Moretta



BRONCE: Patín artístico, Sub 12 fem, iniciación, Sofía Cejas,

BRONCE: Natación, Sub 16 masc, mariposa 100 mts, Gonzalo Barraza

BRONCE: Surf, Sub 18 masc, Dawn Alen

BRONCE: Taekwondo, Sub 14 fem, Antonella Sanchez

BRONCE: Taekwondo, Sub 14 masc, Facundo Pais

BRONCE: Tenis, Sub 14 masc, doble, Alfonso Agote y Gaspar Iglesias

BRONCE: Ajedrez, Sub 16 masc, no federado, Ezequiel Ríos



Los Juegos Bonaerenses brindan un espacio de participación e inclusión para jóvenes y adultos mayores, a través de actividades deportivas, lúdicas y culturales en toda la provincia. De esa manera, los participantes manifiestan valores positivos como el compromiso, el trabajo y el esfuerzo; prevaleciendo la lealtad y el respeto por todos.