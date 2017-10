Presentan un proyecto de cupo laboral Trans en Vicente López

A dos años del travesticidio de la militante por los derechos del colectivo trans Diana Sacayán, el concejal Joaquín Noya presentó en el Concejo Deliberante de Vicente López un proyecto para que el municipio se adhiera a la Ley Provincial Nº 14.786 de Cupo Laboral para personas travestis, transexuales y transgénero.

En el proyecto de adhesión se especifica el Artículo 2º de la Ley Provincial Nº 14.786 donde se establece que el Estado Provincial, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, personas jurídicas de derecho público no estatal creadas por Ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a ocupar personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas.



Además, incluye un apartado del informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), donde se denuncia que solo 1 de cada 10 hombres y mujeres trans posee aportes jubilatorios y solo el 98% posee empleo formal, mientras más del 75% de no terminó el nivel secundario y más del 50% abandonó sus estudios en algún momento.



En este sentido, el concejal Noya, y candidato a concejal por la Lista 509, es contundente al expresar que “el Estado en todos los niveles, ya sea Nacional, Provincial como Municipal, debemos generar todas las condiciones necesarias para la erradicación de la discriminación y garantizar la igualdad de derechos que requieren de acciones concretas que reconozcan las vulnerabilidades de los sectores más desprotegido. Es esa nuestra intención con la presentación de este proyecto de adhesión a la Ley que lleva el nombre de Diana Sacayán, para promover la igualdad real de oportunidades en el empleo a personas travestis, transexuales y transgénero”.