El Municipio de San Martín habilita locales en tiempo récord

El Municipio de San Martín puso en funcionamiento la Habilitación Express, un servicio que permite a los comerciantes del distrito habilitar de manera rápida y fácil su comercio, y llevarse el certificado en el mismo día que inicio el trámite.



En este sentido, los comerciantes pueden iniciar el trámite de manera online y luego terminarlo en el Centro de Atención al Vecino (CAV) del Palacio Municipal. De esta manera, la habilitación se puede concretar en el día: el comerciante presenta la documentación requerida, se verifican los datos en el CAV y se lleva su habilitación.



Esta nueva modalidad reemplaza a la habilitación simplificada, que requería un paso de análisis previo de la documentación presentada, y que con la implementación de la Habilitación Express se reduce a un tiempo récord.



La Habilitación Express está pensada para simplificar y favorecer el desarrollo de los nuevos emprendimientos por parte de los pequeños y medianos comerciantes que quieran instalarse en el distrito, generando un mecanismo más simple, económico y transparente.



Podrán acceder a la misma los comerciantes cuyo establecimiento no supere los 100 m2 de superficie y que desarrollen actividades comerciales tales como la venta de distintos tipos de artículos o mercaderías, entre ellas mercerías, tiendas de ropa y bazares, peluquerías, y más de 100 categorías adicionales; no incluyendo las actividades vinculadas a la manipulación de productos alimenticios.



El comerciante que quiera obtener su habilitación, tiene que ingresar a la página web del Municipio, clickear el botón “Servicios Online” y desde allí acceder al Portal de Autogestión para Comercios e Industrias.



Para continuar, deberá registrarse o ingresar al sistema con su usuario (si ya está registrado), elegir la opción “Altas”, luego seleccionar el botón “Habilitación Express” y completar la declaración jurada acorde al comercio que desea habilitar con los datos correspondientes a su local.



Luego, desde el sistema deberá imprimir la declaración jurada para presentar a la Delegación de Bomberos de San Martín (Mitre 4175) o de Villa Ballester (Lacroze 778), tal como indica la documentación antisiniestral establecida en la ordenanza Nº 9007-04. Una vez completado este paso, deberá volver a ingresar al sistema y seleccionar “Seguimiento del trámite” para poder solicitar un turno para presentarse en el CAV, a fin de terminar el trámite de la habilitación.



El día del turno asignado, deberá dirigirse al Centro de Atención al Vecino con la declaración jurada de Bomberos y la documentación requerida. Un empleado municipal verificará que la información sea correcta; de ser así, le entregará al comerciante en el día el certificado de habilitación luego de abonar los costos correspondientes al trámite, que puede pagar en efectivo, cheque, tarjeta de débito o de crédito.



Si al momento de realizar una fiscalización en el comercio que cuenta con Habilitación Express, el inspector municipal corrobora que la declaración jurada no contiene la información real del comercio (por ejemplo, la actividad declarada no coincide con la real), la habilitación será revocada.



Para consultar el listado completo de rubros y zonificaciones aptas para realizar la Habilitación Express, los interesados deberán ingresar al Portal de Autogestión para Comercios e Industrias de la web municipal; elegir la opción “Guía de Trámites” y acceder al botón “Rubros de Habilitación Express”. Por otro lado, para conocer los requisitos y la documentación necesaria para realizar el trámite, deben ingresar al Portal de Autogestión para Comercios e Industrias y seleccionar “Altas” de Establecimientos Comerciales, y luego “Pasos a seguir” en la categoría Habilitación Express.