Famosos se sumaron a la campaña para conseguirle un corazón a Salvador, el chico de 13 años que permanece en estado crítico

Varios famosos se sumaron a la campaña para conseguir un donante de corazón para Salvador, un chico de 13 años que permanece internado en estado crítico en la Fundación Favaloro.

Con mensajes de aliento al chico y a la gente para que se anime a donar órganos, los actores Pablo Echarri y Carlos Portaluppi, los exfutbolistas Martín Palermo y Federico Insúa, la comediante Lizy Tagliani y la conductora Catherine Fulop estuvieron entre que los dejaron mensajes en la página de Facebook “Un corazón para Salva”.





“Pichón, te felicito por tu valentía. Seguramente va a salir todo muy bien. Dale fuerte para adelante”, expresó Echarri, mientras que Portaluppi le recordó que no está “solo”, ya que son “muchas las familias que están esperando que aparezca ese corazón”.

El chico está internado en estado crítico en la Fundación Favaloro, como consecuencia de una miocardiopatía dilatada.



Salvador recibió un trasplante, pero lamentablemente no se adaptó correctamente y no está funcionando como se esperaba.



Por lo tanto, necesita con suma urgencia un nuevo trasplante cardíaco para poder hacer frente a su patología.



La campaña incluye la información de que el chico se encuentra “en emergencia nacional” a la espera de un donante de corazón, y al mismo informa sobre el sitio web del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), http://www.incucai.gov.ar.



Red Solidaria, por intermedio de su fundador Juan Carr, se sumó a la iniciativa en redes sociales: “#EmergenciaNacional; ¡Salvi espera un trasplante! Tiene 13 años”, destacó la ONG en su página de Facebook.