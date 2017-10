Randazzo expresó que Cristina es “egoísta y soberbia” y además “funcional a Cambiemos”

El candidato a senador por el Frente Justicialista en la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo consideró a la expresidente Cristina Kirchner como “egoísta y soberbia” y la acusó de ser “funcional a Cambiemos” en la campaña electoral.

“Es soberbia y egoísta: es candidata hace 26 años. Es un proyecto personal y familiar: la cuñada es gobernadora de Santa Cruz, el hijo es diputado, la senadora nacional es la hermana de la mujer de su hijo. No tuvo voluntad política para generar un relevo”, manifestó Randazzo.

“La única que garantiza una derrota en 2019 es Cristina”, añadió el candidato a senador en declaraciones publicadas hoy por el diario Clarín.



Asimismo, consideró que en la campaña para las próximas elecciones legislativas el gobierno, hablando del pasado, polariza con Cristina Kirchner que “es funcional a Cambiemos” hablando del presente “sin reconocer errores”.



“Hay un voto para que Cristina no vuelva. Muchos de los que votan a Cambiemos no defienden las políticas de Macri. Por eso, el gobierno puede hacer una mala lectura si cree que los que lo votan apoyan sus políticas”, señaló.



“Si Cristina tuviese más interés en el proyecto político que en el proyecto personal, no hubiese sido candidata. Con ella candidata se discute lo peor del pasado. Si no hubiese sido candidata, estaríamos discutiendo voto a voto”, agregó.



Randazzo consideró la posibilidad de una derrota electoral de Cristina Kirchner que “termine con la fantasía” de que constituye una herramienta para derrotar al presidente Mauricio Macri.

“Macri es fruto de los errores de Cristina, no de los aciertos de Durán Barba. Si macri va para ocho años es porque a la Argentina le va muy bien, o porque Cristina es candidata”, indicó.