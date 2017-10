Galmarini: “Empezó la kirchnerización del macrismo”

Así lo definió el Vicepresidente Segundo del Senado bonaerense, Sebastián Galmarini, tras su disertación en la jornada “Un día vamos a tener la justicia que queremos”, impulsada por la diputada nacional Margarita Stolbizer para reflexionar sobre el sistema de justicia que necesita nuestro país.

“El estado de la justicia es un debate que la Argentina tiene pendiente. No debemos repetir la historia”, señaló Galmarini, y añadió: “El kirchenirismo utilizaba a justicia legítima y su mayoría para imponer sus decisiones, y en esta elección legislativa el oficialismo quiere construir esa misma dinámica de gobierno”.



En referencia a las propuestas de 1País, el candidato a renovar su banca en el Senado provincial, comentó: “Hemos generado ideas y proyectos para avanzar en materias como justicia, transparencia y seguridad. Fuimos unos adelantados, y logramos grandes consensos para sancionar leyes como la de defensa a la víctima, la imprescriptibilidad de la corrupción y extinción de dominio, y tenemos otros desafíos por delante que hoy se ven trabados y obstaculizados por un Ejecutivo que, al ver la posibilidad de tener mayorías propias, empieza a soñar con condicionar a la justicia y no tener que debatir con quienes pensamos distinto”.



Por su parte, la candidata a senadora nacional, Margarita Stolbizer, expresó: “Hay muchos jueces que se adaptan al poder de turno, hay otros que trabajan bien. Hay jueces que viven austeramente y hay jueces que viven como Freiler, ostentosamente, no todo es lo mismo”.



“Muchos casos vinculados con las causas de corrupción, tienen que ver con que en la última etapa hemos tenidos arrepentidos y episodios desopilantes como el de López tirando los bolsos, y eso naturalmente activa las causas en la justicia”, agregó.



Al finalizar, Stolbizer afirmó: “Nosotros queremos impedir que haya, por parte del actual gobierno, ningún intento de utilización electoral de estos procesos. Necesitamos confiar definitivamente en la acción de la justicia”.



La actividad contó con la apertura del anfitrión, el Dr. Gastón O'Donnell, rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y entre los participantes estuvieron el Dr. Juan Carlos Vega, quien presentó un informe sobre anticorrupción y derechos humanos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba; el Dr. Roberto Gargarella; la diputada nacional Carla Pitiot; el Dr. Guillermo Lipera; Natalia Gherardi, de ELA; la Dra. Silvina Martínez, el periodista Claudio Savoia; el Dr. Félix Loñ; el diputado nacional Martín Hernández.