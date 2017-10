San Isidro y la ANSES firmaron convenios de colaboración

El acuerdo contempla la instalación de puntos de contacto para atención del organismo previsional y la creación de una nómina de abogados de la zona que sean patrocinantes en el Programa de Reparación Histórica.



El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, firmaron dos convenios de colaboración: uno para la creación de puntos de contacto para la atención del organismo previsional, y otro para la elaboración de un listado de profesionales letrados que asesoren en el marco del Programa de Reparación Histórica.



“Tuvimos la alegría de que el presidente Mauricio Macri hiciera el lanzamiento del Programa de Reparación Histórica aquí, en San Isidro. Ahora se sigue trabajando para que los adultos mayores hagan mejor los trámites y no tengan que atravesar la burocracia”, manifestó Posse.



A su lado, Basavilbaso explicó: “Buscamos estar más cerca de la gente. Por eso, creamos estos puntos de atención en el Centro de Atención Primaria San Isidro Labrador y el hospital de Boulogne, para atender a la gente como corresponde y que no tengan que trasladarse lejos para realizar los trámites”.



Con respecto al acuerdo sobre la Reparación Histórica, el titular de la ANSES aclaró: “Con este programa hay un antes y un después, porque dos millones de jubilados cobraban mal. Entonces, para que ellos estén bien asesorados y no tengan que gastar un peso firmamos este convenio por el cual el municipio da oportunidad a los abogados de San Isidro de participar de la nómina y la ANSES se hace cargo de los honorarios”.



Participaron de la actividad, la Gerente de la delegación de San Isidro, María Cecilia Mayas Páez, y la Directora de Legal Interior y Asuntos Administrativos, Mariana Hortal Sueldo.



Detalles de los convenios

El primero se realizó con el fin de profundizar la asistencia de la ANSES a los vecinos a través de la creación de puntos de contacto y atención, para lo cual la municipalidad facilitará los espacios físicos adecuados, donde hay gran demanda y afluencia de público que necesita de este servicio.



El segundo acuerdo se efectuó en el marco del Programa de Reparación Histórica para brindar a los titulares de jubilaciones y pensiones pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) los medios necesarios que les permitan acceder a la asistencia profesional y representación letrada.



De esta manera, la municipalidad acuerda dar a conocer el Programa y convocar a todos los abogados que libremente deseen adherirse, para asesorar y patrocinar a los beneficiarios alcanzados por la Ley 27.260. Asimismo, asume el compromiso de informar digitalmente y de remitir a la ANSES un listado de profesionales inscriptos.