Dos muertos tras un derrumbe en una obra en construcción en Villa Crespo

Dos personas fallecieron hoy a raíz del desprendimiento y caída de mampostería en una obra en construcción ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, donde también trabajaban otros operarios.

El hecho se produjo en una obra en construcción ubicada en la calle Valentín Virasoro al 1.600, a metros del cruce con Galicia.



El director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, confirmó “el deceso de dos personas de 30 y 32 años”.



“Serían dos operarios que trabajaban en el lugar”, mencionó el titular del SAME.



Según trascendió, todo habría ocurrido luego del derrumbe de una medianera, aunque los responsables de la obra no lo habían precisado.