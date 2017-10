San Isidro lanzó un concurso escolar sobre gestión de residuos

La iniciativa “Piensa Verde” busca generar conciencia ambiental en alumnos de secundaria, quienes presentarán ideas sobre separación de residuos o campañas de concientización.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, lanzó el concurso “Piensa Verde” ante de cientos de alumnos en la Fundación Lory Barra, en el bajo sanisidrense. La iniciativa es impulsada por el Municipio, el CEAMSE y la Fundación Manos Verdes.



El concurso está destinado a alumnos de tercero y cuarto año de escuelas de gestión estatal y privada del Partido de San Isidro. Los estudiantes presentarán un proyecto con ideas sobre algún problema vinculado a la gestión de residuos, que podrá hacer foco en su forma de separación o campañas de concientización.



En la apertura del encuentro, Posse expresó: “El desafío es cómo hacemos para cuidar nuestro medioambiente para que no impacte en las generaciones futuras. Los alumnos son quienes encabezarán ese cambio. El cuidado del planeta es el cuidado de la casa de todos”.



Gustavo Coria, presidente del CEAMSE, les dijo a los estudiantes: “Los residuos no son un problema, son una oportunidad para obtener valor. Tenemos que empezar a tomar conciencia de este mensaje y quien mejor que ustedes para potenciarlo”.



Y dimensionó: “Argentina genera residuos para llenar un estadio de futbol completo hasta el techo cada cuatro días. Esos residuos en su mayoría hoy están siendo enterrados. Por eso, tal como hace San Isidro, el camino es trabajar en recuperar el valor”.



Piensa Verde/

Por cada grado participante, se podrá presentar 1 (una) propuesta. En el caso que dos grados del mismo colegio participen, podrán presentar dos propuestas o una en conjunto.



Se formará un jurado que hará una devolución de cada proyecto para que los alumnos reciban respuesta por el trabajo realizado. En el caso de considerarse, se evaluará su aplicación o seguimiento para perfeccionarlo. Asimismo, el jurado se encargará de preseleccionar las propuestas que tienen viabilidad de aplicación, que luego serán sometidos a votación. La comisión no elije ganadores.



Los proyectos se publicarán en la plataforma SI PROPONE, donde podrán ser visualizados por todos los vecinos que así lo deseen. Posteriormente, serán los propios vecinos quienes votarán entre los preseleccionados por el jurado, mediante los mecanismos que la plataforma tiene. Los 3 más votados serán premiados. No obstante, todos recibirán mención por su participación.



Representantes del gobierno municipal recorrerán las escuelas participantes explicando el concurso. Se crearán canales de consulta (mail, web, etc.)