Andreotti reconoció a comerciantes y productores de San Fernando por su trayectoria

En el Teatro Martinelli se realizó un agasajo para reconocer la trayectoria de comerciantes y productores del distrito, radicados tanto en el continente como en Islas.



Un motor fundamental del crecimiento de San Fernando ha sido el comercio y la producción, ya sea en el continente como en las islas. Por ello, y como reconocimiento a su trayectoria, el Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, presidió un acto en el Teatro Martinelli, acompañado por Alicia Andreotti, Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a concejal por 1País.



La Secretaria Andreotti destacó: “Hoy aquí hay productores de las Islas y comerciantes y productores de todo San Fernando. Todos los años, a quienes cumplen 30 años o más, los recibimos acá y les hacemos un reconocimiento a su trayectoria porque -como dijo el Intendente Luis Andreotti- San Fernando es el resultado del esfuerzo de muchas generaciones”.



Y agregó: “Gente de la Isla nos contaba que sus padres habían venido en 1870, y aún hoy ellos siguen trabajando en la misma actividad. Es un gran orgullo conocerlos y agradecerles su esfuerzo de generaciones, que hicieron posible el San Fernando de hoy día, que es el producto del esfuerzo de muchos sanfernandinos en distintos tipos de emprendimientos, en las artes, en todo lo relativo al esfuerzo de construir el distrito del que estamos orgullosos”.



“Es bueno y una caricia al corazón poder reconocer desde el Municipio a quienes cumplen 30 años o más de actividad, recordando que todos somos producto de un conjunto, que nada se hace solo sino en equipo. Estamos felices por estar presentes como Estado para hacerles pasar un buen momento, realizando acá en el Teatro un espectáculo de Tango”



Entre los galardonados, Osvaldo Cigliutti, dueño de una agencia de lotería en Canal con varias décadas de existencia, opinó: “Esto es muy bueno y emocionante, porque esto es para mi padre también, que fue el que motorizó todo en Canal. Es la primera vez que nos dan un premio así”.



El dueño de Indumentaria Tigre, sita en Colón entre Perón y Libertador, lleva 52 años vendiendo ropa de trabajo en Canal. Recordó: “Empecé trabajando para la firma Coppa y Chego, y después me independicé. He sufrido mucho en años anteriores y hoy siento un mimo al alma que nos hace el Intendente a todos los comerciantes. Lo felicito a él y a todo su equipo por lo que está haciendo por San Fernando; lo agradezco muchísimo”.



En tanto, Osvaldo Besouquet, con taller de sacabollos en calle Constitución, dijo: “Agradezco al Intendente y a los Concejales por este reconocimiento que nos dieron. Uno de los progresos que hemos visto en San Fernando principalmente fue en salud, y eso es muy valorado por los vecinos”.



Antonio Daversa, que vende productos de granja desde 1962, recordó: “Empezaron mis padres, seguimos yo y mi hermano, en Avellaneda 3501. Es una emoción muy grande; fuimos prácticamente fundadores, había tres casitas cuando nosotros nos radicamos allí, tenía 18 años y ahora 78, conozco como se hizo Virreyes, vivíamos sin luz y había un solo colectivo que iba y venía. Con el tiempo se fue haciendo todo, he visto muchos cambios, pero como estos de ahora, nunca. Lo que hizo el Intendente Andreotti es fabuloso, y estoy orgulloso por esto”.



Alberto Diley, productor forestal y ganadero de Río Carabelas, Segunda Sección de Islas, expresó: “Es un orgullo que las autoridades hayan reconocido y valorado el esfuerzo de tantos años. Y asimismo, agradezco el apoyo que nos han dado últimamente ante los contratiempos de las inundaciones. Me dedico a esto de toda la vida, porque isleño se nace”.



Estuvieron presentes el Diputado Provincial Juan Andreotti y funcionarios del Departamento Ejecutivo y Legislativo local.