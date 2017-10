Alicia Andreotti realizó una reunión de trabajo con los odontólogos del Municipio

En el marco del Día del Odontólogo, la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, visitó al equipo de profesionales del Centro de Salud Gálvez, y mantuvo una reunión donde hablaron de los programas en los que se está trabajando y de uno nuevo para llevar adelante el control de las embarazadas.

La Secretaria Alicia Andreotti expresó: “Esta es una reunión de trabajo, y vine a saludarlos por su día. Tenemos odontólogos en todos los Centros de Salud, pero están nucleados en éste, que es el centro de odontología más importante que tenemos. Charlamos sobre el desarrollo de los programas: muchos infantiles, uno de madres que estamos por poner en práctica con más rigurosidad en la atención de la embarazada, que es muy importante que tenga control y seguimiento de su boca para que no se descuide, y le entregamos la libreta odontológica para que su niño continúe”.



“Es un lindo momento para saludarlos; pero para nosotros el Día del Odontólogo es todo el mes. Estamos haciendo un muy buen trabajo en este centro, donde hay muchísimo trabajo porque no hay efectores gratuitos públicos en el distrito, o los centros de APS. El hospital tiene un solo odontólogo con el que trabajamos bien en equipo, pero el grueso de la carga en odontología lo tiene el Municipio”.



Alicia Andreotti resaltó que en el Municipio trabajan 25 odontólogos con especialidades como Odontopediatría, Endodoncia, Ortodoncia, y Adultos, con una importante inversión no sólo en la parte profesional, sino también en el equipamiento que se necesita.



Y agregó: “En cuanto al desarrollo de la actividad, tenemos el Móvil Odontológico que hace territorio, fundamentalmente las escuelas y los programas en las Unidades de Desarrollo Infantil, en los Centros Educativos Integrales Municipales y en el Programa Sumate”.



“Atendemos aquí a una buena cantidad de vecinos, con una inversión importante para mantener un buen nivel de atención y respuesta, porque la medicina cada vez es más cara. Nunca se puede llegar a todos, pero a quien se llega se le dan respuestas efectivas. Estamos muy satisfechos porque se hace un buen trabajo de prevención, y también de segundo y algo de tercer nivel”, finalizó Alicia Andreotti.



En tanto, la doctora Marisa Haro, Coordinadora del Programa Odontológico Municipal, explicó: “Estamos desarrollando muchos programas: trabajando en las UDI con los nenes más chiquititos, y este año por primera vez pudimos coordinar el trabajo con jardines de infantes no municipales; fuimos con el móvil allí. Y además, tomamos todas las entidades educativas municipales, tanto CEIM, como Sumate, Casa de Día y Taller Protegido”.



Y agregó: “Tenemos mucha demanda de atención en el Centro Gálvez, porque el Hospital Provincial no la está dando. Aquí atendemos segundo y tercer nivel, hacemos prótesis, endodoncia, y atención de adultos. El último programa que empezaremos a desarrollar profundamente es el de atención a embarazadas. Estamos contentos, porque seguimos haciendo un montón de cosas para mejorar la salud de la población”.



La doctora Haro destacó que en el Centro de Salud Gálvez pasan aproximadamente 1500 personas por mes y 2000 chicos bajo programa en los sistemas de educación. En total, hay alrededor de 3500 personas en atención.



“Es muy importante destacar que se le da atención de calidad a la población. Cualquiera que viene a atenderse le dice al vecino que vaya tranquilo, y por eso tenemos tanta demanda. Eso nos da orgullo para trabajar no sólo en cantidad, sino en calidad de atención”, finalizó Haro.



Cabe destacar que la Secretaria Alicia Andreotti estuvo acompañada por el Director Administrativo de los Centros de Salud, Marcelo Campos.