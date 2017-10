Vidal cargó contra Cristina Kirchner y remarcó: “cada voto cuenta”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cargó hoy contra la expresidenta y candidata a senadora nacional, Cristina Kirchner, por sus acusaciones contra el Gobierno y sostuvo que “cada voto cuenta para poder seguir dando la pelea” en la provincia.

En plena campaña para las elecciones generales del domingo 22, la mandataria reprochó que Cristina Kirchner utilice la palabra “desaparecer” para denunciar las supuestas intenciones del Gobierno de Mauricio Macri en la confección de una “lista negra” con opositores.



“Me parece que la palabra desaparecer tiene una connotación para todos los argentinos que yo hubiera evitado usar. Por supuesto que es falso, no hay ninguna lista”, sostuvo Vidal en declaraciones radiales y rechazó la acusación de “persecución judicial” realizada por Cristina Kirchner en conferencia de prensa.



Al respecto, dijo que “lo que hay es un cambio a partir de diciembre de 2015 y es que ya no hay más presión para los jueces y hoy la Justicia tiene total independencia para actuar”.



“La Justicia no avanzaba porque sentía que el poder político estaba amparando estas actuaciones, o por complicidad o por ser indiferentes, de mínima miraron para otro lado y de máxima eran parte, pero eso era un mensaje para la Justicia”, apuntó.



Por otra parte, en una entrevista que concedió al canal Telefé, la mandataria descartó pronósticos de encuestas que ubican al candidato a senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, al menos cuatro puntos por encima de Unidad Ciudadana, advirtió al respecto que “hoy la gente es dueña de su voto” y pidió “no subestimar al elector”.



“Solos no vamos a poder, necesitamos ese voto. Cada voto cuenta para poder seguir haciendo cosas, dar la pelea, seguir con las reformas en las guardias, llevar el SAME a toda la provincia”, dijo la gobernadora.



Y agregó: “La que elige es la gente. No hay pronósticos de encuestas. La gente elige el mismo domingo, o dos días antes de la elección. No hay que subestimar al elector. Decide la gente y hasta el domingo no se sabe”.



En el marco de la campaña de Cambiemos, Vidal visitó este martes el Barrio San Jorge, en San Miguel, donde compartió un encuentro en la casa de Carlos y Ana, quienes días atrás le habían enviado un mensaje de aliento a su Facebook.



La gobernadora estuvo acompañada por Bullrich, la primera candidata a diputada nacional, Graciela Ocaña, y el intendente local, Jaime Méndez.