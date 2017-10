ATE advirtió que “el gobierno está tratando de bajar el salario cada año”

El secretario general de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, advirtió hoy que el Gobierno de Mauricio Macri planea para el año que viene “un feroz ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores” y que “el primer objetivo es el salario de los estatales”.



Fue en respuesta a las declaraciones del ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien señaló este lunes que paritaria estatal para el 2018 estará “muy por debajo de años anteriores”, a partir de la desaceleración en la inflación.



“Lo que están planteando para la discusión paritaria del año que viene de los estatales es un aumento de menos del 15 por ciento, cuando saben que la inflación no va a ser inferior al 20 por ciento. Es coherente con lo que vienen planteando. El Gobierno está tratando de bajar el salario cada año”, advirtió en un comunicado.



Godoy insistió en que “los trabajadores estatales ya perdieron mucho poder adquisitivo en 2016 y 2017” y advirtió que “el panorama para el 2018 no es alentador”, ya que “aunque la discusión paritaria todavía no comenzó, el Gobierno ya está dando aviso de que el aumento para el sector público estará muy por debajo de los de los años anteriores”.



“Van a argumentar que así lo dice el presupuesto que se aprobó en el Congreso y van a tratar de desdoblar el aumento de sueldo: un porcentaje para el sueldo básico y otro para la bonificación de presentismo y productividad”, vaticinó ‘Cachorro' Godoy.



Respecto de la posición de los sindicatos, el dirigente nacional de ATE dijo que “no se va a poder hablar de una actitud uniforme del sindicalismo a la hora de negociar”.



“El Gobierno está trabajando junto a algunos sindicatos, mientras que otros vamos a seguir firmes tratando de quebrar la lógica que quieren imponer. Así como tienen a UPCN, están trabajando unidos con otros sindicatos. Ellos quieren destruir a los sindicatos que se le oponen, pero van a seguir alimentando a los que les dan consenso y viabilidad”, completó.