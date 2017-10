Agredieron a Fede Bal en un confuso episodio en plena calle protagonizado por su novia Laura Fernández y un automovilista

El actor Federico Bal fue agredido en plena calle del barrio porteño de Belgrano durante un confuso episodio registrado tras un incidente de tránsito entre su novia, la bailarina Laura Fernández, quien manejaba otro vehículo, y un automovilista que la increpó e insultó.

El hecho ocurrió este lunes en la calle Blanco Encalada, a metros de la avenida Del Libertador, luego de que la pareja terminara de ensayar una coreografía en un gimnasio.



“Salimos con Fede del ensayo, cada uno en su auto, él con su camioneta y yo con mi auto detrás de él. Al doblar por una calle cerca del gimnasio donde nos entrenamos, una camioneta aceleró para pasar entre medio de mi auto y el de Fede”, describió Laurita Fernández.



En la continuidad de su relato, la bailarina detalló: “Frené, obvio, porque casi me choca. Lo dejé pasar, pero empieza a andar despacio, como queriendo cancherear y le hice el gesto de 'dale, si ya pasaste, avanzá'“.



“Cuando cortó el semáforo, quedó la camioneta de Fede, la de esta persona, mi auto y atrás se me puso otra camioneta igual.



Se ve que eran pareja, porque manejaba una mujer”, indicó.



La conductora de “Combate” siguió con su relato y dijo: “En ese momento, salió el tipo sacado de la camioneta a encararme a la ventana. Trabé todo porque me asusté, y cuando Fede vio todo por el espejo retrovisor se bajó a ver qué pasaba. Ahí, el tipo le dio un cabezazo en la boca”.



“En eso se baja la mina de atrás y empieza a gritar como loca, sacada. Los dos estaban en un estado que no te podías ni poner a discutir porque no sabías si iban a sacar un palo o un arma”, señaló.



La bailarina aseguró: “Lo único que me salió decirles era que paren, porque no sabía cómo podían llegar a terminar”.



“Avanzó el semáforo y nos quedamos en un costado de la calle y justo se acercó un patrullero, le dimos la patente de estas personas. Fue más que nada la angustia y el miedo que vivimos”, agregó.



Por su parte, el hijo de Carmen Barbieri dio una versión similar de los hechos y dijo: “El tipo estaba muy sacado. La gente está mal de la cabeza. Bajé del auto porque el flaco de atrás mío se bajó a pelearle a Laurita, quería hablarle y frenarlo”.



“Pero me pegó un cabezazo en la boca directamente. De verdad que no entendí nada, la gente se metió cuando vio el tumulto”, afirmó.



Al describir la situación, mencionó: “El pibe estaba sacado, no entendí qué estaba pasando, no llegué a darme cuenta. La gente empezó a filmar”.



“Yo ni lo toqué, pero me ligué un cabezazo y me volví a subir al auto. La bronca con la que me quedé... Es la historia de siempre, la del violento en la calle”, añadió.



En su cuenta de Twitter, el actor escribió: “Ey, gracias por sus mensajes, estamos bien, solo fue un susto. La gente está muy loca, de verdad. Nunca sabés con quién podés encontrarte”.