En Escobar, Cristina Fernández dijo que no quiere “más listas negras” en Argentina

La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández, afirmó hoy que "no" quiere "más listas negras" en la Argentina, y pidió a los militantes que "que redoblen" para "convencer a alguno que votó a la oposición pero no nos votó a nosotros".

“Me entero por los medios que el presidente (Mauricio Macri)tiene una lista negra de más de 500 personas a las que le gustaría meterlas en un cuete y mandarlas a la luna. No quiero listas negras en mi país. Quiero gobernantes que se ocupen de ustedes, como nos ocupamos nosotros con aciertos y con errores”, apuntó Fernández.



Al participar de un acto en el partido bonaerense de Escobar junto al intendente local, Ariel Sujarchuk, enfatizó: “Quiero pedirles a cada uno de ustedes que redoble los esfuerzos para convencer a alguno que votó a la oposición pero no nos votó a nosotros. No lo peleen, vayan a convencerlo, que los que no votaron vayan a votar. Hay que juntar muchas voluntades”.



“Necesitamos que Jorge Taiana sea senador, es un hombre que sabemos lo que va a votar y lo que nunca va a votar como leyes en contra de los trabajadores, la industria nacional”, destacó la ex presidenta, y agregó que “va a defender y ponerle un freno a tanto ajuste y tanto disparate”.



Además, aseguró que “las cosas están patas para arriba últimamente”, y fustigó: “No queremos un presidente que tenga listas negras, queremos que se preocupe por otras listas, como la del supermercado. Se tiene que preocupar por la lista de los medicamentos, en lugar de andar haciendo listas de los compatriotas”.



En ese marco, consideró que “no podemos naturalizar que digan que el presiente tiene una lista de 500 personas para mandar en un cohete a la luna”, momento en el que los asistentes al acto partidario corearon “Macri basura, vos sos la dictadura”.



“A la lista negra del Presidente y a la del supermercado las tenemos que ayudar con la lista de Unidad Ciudadana, que los va a representar y le va a poner un freno a tanto ajuste y disparate”, afirmó.



Para Fernández, “la salud pública se está desplomando”, por lo que “parece mentira que anuncien desde algún lugar del país un plan de cobertura de salud y no inauguran cinco hospitales que atenderían a miles de bonaerenses.



“Han empeorado los índices de mortalidad infantil”. Veía edificios terminados, vacíos y gente que no tiene dónde atenderse, pero ¿qué es lo que les pasa? Hagamos que les importe con nuestra voluntad concreta todos los días”, apuntó contra el gobierno sin mencionarlo.



En otro tramo de su discurso, destacó que en Argentina se están “viendo cosas que no se veían desde hace décadas”, y comentó que observó una “foto de Gendarmería irrumpiendo en la Basílica de Luján en una oración de las Madres (de Plaza de Mayo) que estaban orando por la aparición con vida de Santiago Maldonado”.



“Los organismos de seguridad no deben estar entrando en la Basílica de Luján ni ninguna iglesia para perseguir gente, tampoco en ninguna universidad ni escuela. Las fuerzas de seguridad están para perseguir a los delincuentes no para estar intimidando a los ciudadanos”, disparó.



Por último, sentenció: “Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo y también cuidar los votos, fiscalizar bien e ir a buscar a cada compatriota. Sabemos que tenemos que estar unidos, sabemos que solamente la unidad de los que no están de acuerdo con lo que está pasando le podrá poner un límite a esto” Al finalizar el evento, momento que fue musicalizado como es habitual con la canción “Juguetes Perdidos” de Los Redondos, la ex presidenta firmó autógrafos en remeras y banderas, se sacó selfies con algunos de los presentes, y hasta se tomó unos minutos para bailar al ritmo tropical de La Nueva Luna.



La candidata a senadora de Unidad Ciudadana cerrará su campaña el próximo lunes en un acto que realizará en el estadio de Racing, en el partido bonaerense de Avellaneda.