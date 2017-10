09/10/2017 - 15:17 | Zonales / San Isidro Teatro joven en el HCD de San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes En el marco del Mes del Teatro Joven, Alumnos de la Escuela de Especialización Artística N°1 presentarán el miércoles 11 de octubre, a las 19, en el legislativo local (25 de Mayo 459) la obra de Tato Pavlosky La espera trágica, la verdad es que usted no ha cambiado nada. Entrada gratuita. Alumnos del último año de las especializaciones en Música y Danza de la Escuela de Especialización Artística N°1 (Ex Polivalente de Arte) presentarán el miércoles 11 de octubre, a las 19, en el Concejo Deliberante de San Isidro (25 de Mayo 459) la obra de Tato Pavlosky La espera trágica, la verdad es que usted no ha cambiado nada.



Eduardo Tato Pavlovsky fue un psiquiatra, actor, dramaturgo y director argentino, orientado al psicodrama.



El grupo ha seleccionado a este autor, atravesado por las vanguardias europeas, y especialmente la obra que transita el absurdo.



Los alumnos que integran la obra son: Bautista Aldave Fernández, Micaela Calderon, Lautaro Cancino, Mariella Gibilisco, Rafael Magaña, Ximena Olivera, Francisco Pardo, Mateo Pérez, María Santillan y Rocío Umere.



Equipo Docente a cargo: Gabriel Encina (Artes Visuales) y Estela Oriana (Danza – Teatro).



Esta jornada teatral forma parte del Mes del Teatro Joven, un proyecto presentado a través del programa Banca 25 por los alumnos de la Secundaria N°21 de Villa Adelina y aprobado por el HCD de San Isidro.



Este ciclo teatral propone la difusión del arte escénico a lo largo y ancho del municipio.



Se recuerda que la función es gratuita y no se necesita retiro de entrada o reserva previa.



Para más información comunicarse al 4512- 3375/3317. Volver