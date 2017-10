Más de 4 mil personas corrieron la maratón de Boulogne

Con gran convocatoria, la séptima edición de “Boulogne Corre” se llevó a cabo ayer por la mañana. El intendente Gustavo Posse compitió en la categoría de ocho kilómetros y entregó los premios a los ganadores.

Más de 4 mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, se acercaron ayer por la mañana a la intersección de la avenida Avelino Rolón y Verduga para participar de la séptima edición de la maratón “Boulogne Corre”. Así lo hizo también el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien compitió en la categoría de ocho kilómetros.



“Esta actividad ya es un clásico de todos los sanisidrenses que no sólo tiene un valor deportivo, sino que le da un sentido de pertenencia a la ciudad de Boulogne. Es una iniciativa que deja en evidencia algunas de las bases más importantes de San Isidro: deporte, salud y familia”, expresó Posse.



Pasadas las 11, se llevó a cabo la entrega de premios sobre el escenario preparado para recibir a los ganadores. “El circuito estuvo muy bueno y es muy lindo correr por las calles del barrio. Realmente, es muy destacable la organización”, comentó Joaquín Fernández ganador de la categoría ocho kilómetros masculinos, tras completar el recorrido en 26 minutos.



A su lado, la ganadora de la categoría femenina, Sabrina Martínez agregó: “Estoy muy contenta. No esperaba hacer una tan buen carrera, pero me sentí muy cómoda”.



La competencia deportiva, que se dividió en 8, 4 y 1 kilómetros, fue organizada por el Municipio de San Isidro a través de la Subsecretaría de Deportes y de la Unidad de Gestión para Boulogne, Villa Adelina, La Horqueta y Santa Rita. También colaboraron el gimnasio Green Gym, el Club Atlético Boulogne y las Cámaras de Comercio de Boulogne.