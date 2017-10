El Municipio trabaja en la prevención del Dengue en San Martín

En el marco del Plan Municipal contra el Dengue “Lleguemos Antes”, el Comité de Contingencia comenzó con las actividades de prevención y concientización en distintos barrios, a fin de evitar la aparición del virus en el distrito.



En un trabajo conjunto de las áreas de Salud, Desarrollo Social, Obras y Servicios Públicos, Educación y Defensa Civil, ya se definió el plan de trabajo 2017-2018 que incluye tareas de descacharreo, desmalezamiento, acciones de difusión y fumigación de control de foco ante la aparición de casos.



En este sentido, más de 30 promotores de salud ya visitaron casa por casa el Barrio Independencia brindando información a los vecinos de la zona sobre las medidas para evitar la proliferación del mosquito. Además, se realizaron tareas de limpieza en la zona del Camino del Buen Ayre.



Al respecto, el secretario de Salud, Diego Capurro Robles, destacó: “Esta es una campaña que continuamos todos los años, y en esta oportunidad estamos realizando una de las actividades más importantes donde les explicamos a los vecinos cómo hacer el descacharreo y mantenimiento de los elementos que acumulan agua para prevenir la reproducción del mosquito”.



Estos operativos continuarán próximamente en Barrio UTA y Barrio Libertador, y se complementarán con la tarea cotidiana que realizan los promotores de salud de cada Centro de Atención Primaria en la ciudad.



El Dengue se contagia solamente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, por lo que la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los lugares que puedan servir de criaderos.



El Municipio recomienda a los vecinos:



Eliminar objetos que no se usen y que puedan acumular agua, como neumáticos, latas, tachos, platos para macetas, etc.



Dar vuelta baldes, palanganas y botellas.



Tapar tanques y recipientes que contienen el agua que se utiliza.



Desmalezar patios y jardines.



Cambiar el agua de floreros y de bebederos de animales todos los días.



Consultar al médico ante la aparición de los siguientes síntomas:



Fiebre alta repentina, sin problemas respiratorios.



Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos.



Dolores musculares y articulares.



Cansancio intenso y decaimiento general.



Erupciones rojizas en brazos y piernas.



Nauseas y vómitos.



Sangrado de nariz y encías.



Se recomienda no tomar aspirinas, ibuprofeno o cualquier medicamento sin consultar al médico.