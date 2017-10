Horóscopo correspondiente al lunes 9 de octubre de 2017

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Día para gestionar ciertas cuestiones laborales pero con la prudencia necesaria como para no confundir. Los diálogos que mantenga serán provechosos.

Tener en cuenta: siempre utilizar el tacto.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Misteriosa sensación frente a planteo que le hacen. No malinterprete cuando la intención real no es mala. Juzgar nunca es una virtud.

Tener en cuenta: no incorporar como modo de vida a la desconfianza. Ser y dejar ser.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

- Los movimientos internos que está teniendo se deben a su propia evolución. Somos y vivimos creciendo, aunque no lo queramos.

Tener en cuenta: valorar la naturaleza y ser creativo con ella.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

- La manera de encarar ese problema es errónea. Trate de replantearse las cosas una y otra vez antes de actuar equivocadamente. Laboralmente un día provechoso.

Tener en cuenta: siempre, la amplitud.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- No desarrolle en usted sentimientos adversos con respecto a esa relación. Las cosas son como son y a partir de esa realidad hay que tratar de que sean mejor.

Tener en cuenta: no darse por vencido.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Las consecuencias de decirle a esa persona lo que piensa realmente sería para complicar la relación. Llamado importante que le ocuparía horas decisivas.

Tener en cuenta: callar muchas veces es demostrar sabiduría.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Los tormentos por culpas que no debería sentir le arruinarían el día. Realice sus llamados con tranquilidad, no postergue compromisos. Buena jornada para trámites.

Tener en cuenta: comprobarse y respetar lo que se siente.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Una sensación de nostalgia ante un recuerdo que a veces prefiere no tener. Los amigos lo ayudan aunque usted no se dé cuenta. Prioridad emocional en la familia.

Tener en cuenta: negar las realidades internas es perder el tiempo.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Comienzo de algo interesante en su vida personal. Abra sus puertas sin temor a la invasión. Renegocia una situación que había quedado trunca. Claridad mental.

Tener en cuenta: compartir y dar y recibir.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

- Probar al otro es bueno desde lo interno no desde coartadas hechas ex profeso. La realidad familiar requiere de su presencia. No detenga la idea de un proyecto personal.

Tener en cuenta: hacernos responsables de nosotros mismos.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Un cierto aire de tranquilidad en el plano afectivo le dará la pauta de que está haciendo las cosas para el bien de todos. Momentos de incertidumbre podrían desorientar la jornada laboralmente.

Tener en cuenta: priorizar la paz incluso frente a intereses propios innecesarios.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)

- Un llamado le despertará la inquietud necesaria como para realizar ciertas averiguaciones. Escuche su voz interior. La meta deberá ser planteada as u pareja.

Tener en cuenta: aunque no lo creamos, todo se sabe.