Juan Andreotti y Santiago Aparicio recorrieron Virreyes

Militantes y candidatos a concejales del espacio que conduce el Intendente Luis Andreotti dialogaron con vecinos y comerciantes de la Av. Avellaneda, analizando las obras realizadas por la gestión y planteando las que se vienen.



En la recta final hacia las elecciones del próximo 22 de octubre, referentes y candidatos de 1País San Fernando caminan todo el distrito, dialogando con vecinos y presentando las propuestas de la gestión para profundizar la renovación integral de la ciudad. En esta oportunidad, el Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, encabezaron una recorrida por el centro comercial que funciona a lo largo de la emblemática Av. Avellaneda, en el corazón de Virreyes.



“Estamos hablando con los comerciantes, con los vecinos de la zona, y la verdad nos pone muy alegres la buena recepción que uno siempre recibe en las calles de San Fernando; además, estando acá cerca una de las futuras obras más importantes para nuestro distrito, como es el Hospital Municipal, que todos vemos cómo va avanzando y va a cambiar totalmente el barrio”, expresó Juan Andreotti.



En este sentido, señaló: “Se reconoce que tenemos uno de los Municipios más iluminados y seguros, y tenemos varios proyectos a futuro, por ejemplo, en este centro comercial que se viene renovando totalmente desde la Estación Virreyes hasta el Acceso, y vamos a seguir adelante con el resto de la avenida porque es un lugar que genera mucho trabajo, lo queremos aún más embellecido y mejorado”.



Santiago Aparicio, Presidente del HCD de San Fernando, manifestó estar “muy contento porque uno, recorriendo y hablando con los vecinos, recibe permanentemente un apoyo que nos da más fuerza para seguir trabajando por nuestra ciudad”.



“Al interactuar con los comerciantes -agregó-, escuchamos sobre sus necesidades y buscamos darles respuestas. Por ejemplo, hace poco el Intendente Andreotti decidió renovar todas las veredas de esta zona, dándole un salto de calidad. Lo mismo cuando mejoramos las paradas de colectivo, las bajadas peatonales, y todo el mobiliario. Por eso seguimos trabajando y cuidando el patrimonio que es un orgullo para todos los sanfernandinos y la comunidad”.



Los ciudadanos se acercaron a las mesas de 1País desplegadas sobre Av. Avellaneda. La vecina Dolores consideró: “Me parece excelente toda la organización, las obras y los beneficios que tenemos los sanfernandinos. Yo voy a los polideportivos, a las plazas, camino la calle y veo todo muy lindo”.



Otro vecino, Pedro, aseguró que acompañará a la lista por 1País San Fernando, que encabeza la primera candidata Alicia Andreotti. “Estamos satisfechos, orgullosos de todo lo que tenemos. Se avanzó mucho, tengo amigos que vienen de otros lugares y nos envidian mucho. Y queremos seguir para adelante, para dejarle esto a nuestros hijos y nietos”, aseveró.



También manifestaron su parecer los comerciantes de la zona. Sergio, dueño de la carnicería ‘Lucía', analizó que “lo que se ha hecho es un montón y muy bueno;acá hay más seguridad, hace algunos años a las 8 de la noche ya no quedaba nadie por miedo, ahora hay iluminación, está limpio y uno se siente cuidado”.



Por su parte, Airton, quien administra la tienda ‘Deco Muebles', sostuvo: “Hay quizá una baja del consumo por la situación económica del país, pero lo que se hace acá desde el Municipio ayuda mucho a compensar. Con el polideportivo que tenemos acá, pasan por la calle más de 200 familias. Y moviliza mucho, como así también es espectacular la iluminación y las veredas nuevas que colocaron”.



En otro punto de la avenida funciona la perfumería ‘Jondasa'. Uno de los dueños, Romano, dijo que “es una gran gestión, es la primera vez que tenemos un gran Intendente; viendo todo lo que hicieron en estos años, no se puede creer, con las salitas de primer nivel para ir a atenderse, o los polideportivos, o toda la asistencia a los chicos del barrio; con la iluminación y lo lindo que esta la calle; si la gente puede ver todo esto, van a saber a quién votar en las elecciones”, completó.



Su socia y copropietaria del local, Gladys, coincidió: “Todo lo que han hecho se valora, fundamentalmente la iluminación y las cámaras. Y a mí comercio le dieron la habilitación después de 15 años, y el negocio crece con toda la mejora del centro comercial. Estoy súper agradecida y quiero que haya muchos más Andreotti para que esto no se termine y siga trabajando por nosotros”.