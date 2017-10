Horóscopo correspondiente al domingo 8 de octubre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La alternativa se le presentará en el momento justo para tomar una decisión que debe. Los planes que tiene para futuro en el área económica con respecto a inversiones deberá consultarlos con persona idónea. Sugerencia: hay cosas que nos llevan a decidir antes de lo pensado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- Posible escándalo en el área de su trabajo, no opine porque podría involucrarse sin querer. Una sombra se proyecta sobre usted, mantenga su postura y no permita manoseos psicológicos. Sugerencia: hay días en que pareciera que las cosas desagradables se juntaran, es sólo casualidad.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Si está pensando en tener un día especial acepte esa invitación que le formularán. Estado anímico mejorando gracias a la comprensión de algunas cosas que lo angustiaban. Sugerencia: aunque no nos demos cuenta nuestra mente trabaja todo el tiempo.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Buena jornada de despliegue energético en la que ayudará a alguien que lo necesita mucho. Debería aprovechar su lucidez espiritual para poder también ayudarse a usted mismo. Sugerencia: cuanto más nos comprendamos a nosotros mismos mejor es para los demás.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Inesperada sorpresa le acercan en este día que lo hará reaccionar favorablemente. Los que lo quieren esperan que usted se sienta más tranquilo y más cercano. Distiéndase. Sugerencia: el proyecto más importante que podemos tener en la vida es el de evolucionar.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- Una etapa de arreglos y firmas se vienen en esta semana, trate de poner sus ideas al respecto en orden como bien sabe hacerlo Virgo. Visita que esperaba se concrete, alegría. Sugerencia: buscar a las personas que nos hacen sentir felices y no perderlas de vista aunque sea un esfuerzo por la falta de tiempo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Pronuncie las palabras necesarias y justas en reunión familiar en la que se tocarán temas espinosos. El resultado que espera tener con respecto a esa pareja incipiente será positivo. Sugerencia: sentir confianza en uno mismo y saber que uno da sinceramente más allá de la respuesta del otro.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Animos que resurgen y se estabilizan con mucha armonía en su relación de pareja. La especulación anterior pasará a manifestarse en comprensión. Sucede algo en lo personal que lo impactará. Sugerencia: a veces los cambios propios nos sorprenden quizás sea porque nos subestimamos.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Estado de ansiedad por la espera de ciertas respuestas que para usted son muy importantes. Día de festejo a la vez, trate de conectarse con el momento que vive, hoy es hoy y mañana es mañana. Sugerencia: hay cosas que ambicionamos y que no tenemos, sepamos que igual vivimos sin ellas, esperar no quiere decir desesperarse.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- Una esperanza compartida con la persona que ama lo hará unirse más. A veces es como si necesitáramos de un dolor para unirnos a quien tenemos al lado. Felicidad. Sugerencia: reconocer las cosas a tiempo nos salva de sufrir, de agregar pruebas duras para aprender.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- No espere que le digan lo que debe hacer con respecto a esa decisión afectiva que debe tomar. Las cosas mejoran en el plano laboral, verá una posibilidad de crecimiento. Sugerencia: sólo uno sabe lo que quiere, en definitiva, el punto es respetarse



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Se impacta aunque no quiera con alguien que conoce hoy a través de un amigo. Sea cauteloso, hay cosas que no pueden ocurrir. Noticia laboral que lo motiva a tener una reunión. Sugerencia: la tentación es algo innato en el ser humano no quiere decir que sea inmanejable.