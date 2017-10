Massa y Stolbizer encabezaron un acto en San Martín

Los candidatos a senadores por el frente 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, encabezaron hoy un acto en el partido bonaerense de San Martín, donde se presentaron como "la expresión de los trabajadores y de la clase media" y "alternativa a este Gobierno".



En el Estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia, Massa y Stolbizer llevaron a cabo el "Encuentro por el Trabajo y la Seguridad", junto a los candidatos a legisladores nacional y concejales locales del espacio.



"Somos portadores de la esperanza del futuro, la expresión de los trabajadores y de la clase media. Empezamos a construir un camino que es la alternativa a este Gobierno", afirmó Massa durante su discurso ante las ocho mil personas que asistieron al lugar.



El primer candidato a senador por la provincia de Buenos Aires también señaló que hay que "defender" a "los que no tienen trabajo pero que sueñan con tenerlo, que hoy tienen un plan social que es necesario convertir en plan de empleo".



Por otra parte, Massa insistió en su propuesta de "bajarle impuestos a las pymes, al comerciante, al emprendedor, al profesional autónomo, y subírselo a los bancos internacionales, a las mineras, a los dueños de bingos y casinos que hoy eluden 50 mil millones de pesos".



Respecto de la inseguridad, el otro eje del encuentro, el postulante al Senado enfatizó que en el distrito de Tigre, donde fue intendente y gobierna actualmente su espacio político, lograron "bajar en un 80 por ciento el delito" con "control satelital, botones de pánico en cada casa, cámaras, sistemas de monitoreo las 24 horas del día".



"Hoy queremos llevar lo que hicimos a toda la provincia,y para eso necesitamos que desde el Congreso lo impongamos por ley", remarcó el dirigente.



A su turno, Stolbizer afirmó el frente 1País "no" va a "engañar en el mensaje" porque "no hay soluciones simples a problemáticas complejas como la falta de trabajo", pero advirtió que "los que están hoy van a cumplir dos años y nada han hecho para cambiar el rumbo que heredaron".



"Creemos en la escuela como un gran articulador para que les permita encontrar un trabajo, pero la educación es mucho más que eso. La escuela sirve para construir pensamiento crítico y ciudadanos libres", agregó la segunda postulante a senadora.



En tanto, el candidato a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, afirmó: "Tenemos un gran equipo y hemos trabajado, por eso tenemos las mejores propuestas.



Sabemos lo que hacemos y estamos preparados para que el 22 ganen los que siempre pierden y los que están perdiendo más que nunca ahora".



Este domingo a las 16:00, Massa encabezará un nuevo "Encuentro por la Seguridad y el Trabajo" con los candidatos de la tercera sección electoral en el Microestadio de Lanús, ubicado en Avenida 9 de Julio 1680 de ese distrito bonaerense. .