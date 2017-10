River goleó a Defensa y Justicia se metió en cuartos de final de la Copa Argentina

River Plate se metió esta noche en los cuartos de final de la Copa Argentina al golear a Defensa y Justicia por 3-0 en el Estadio Antonio Romero, en Formosa.

Los goles los hicieron Ignacio Scocco, a los 10 y a los 12 minutos de la etapa inicial, y Exequiel Palacios, a los 41 del segundo período.



En la próxima fase, River se enfrentará con el ganador del cruce entre Belgrano y Atlanta.



El Millonario alcanzó la clasificación a pesar de una gran cantidad de bajas, teniendo en cuenta que Jorge Moreira fue convocado al seleccionado paraguayo y Milton Casco y Enzo Pérez respondieron al llamado del equipo nacional argentino, mientras que Gonzalo Martínez estaba suspendido e Ignacio Fernández se recupera de un desgarro. Por su parte, Defensa se encuentra en un momento de transición tras el alejamiento del entrenador Nelson Vivas, en espera de la asunción de Juan Pablo Vojvoda, quien viene de dirigir a la reserva de Newell's Old Boys.



Así y todo, el Halcón complicó mucho a River al comienzo del partido y generó una llegada muy clara a los cuatro minutos de juego, mediante un centro de Ciro Rius, una pifia del zaguero Javier Pinola y la arremetida de Fernando Márquez, cuyo remate de cara al gol pasó nada más que cerca del poste derecho.



River no le encontraba la vuelta al cotejo y Marcelo Gallardo aún daba indicaciones apuradamente a los 9 minutos, cuando Andrés Cubas cortó un avance desprolijo tocando la pelota con la mano dentro del área. El árbitro Silvio Trucco sancionó penal y Scocco lo cambió por gol con un disparo fulminante que se clavó a la izquierda de Gabriel Arias, quien se arrojó hacia el otro lado.



El conjunto de Núñez aprovechó el envión anímico, el colombiano Rafael Santos Borré desbordó por izquierda, se la dio a Scocco y Nacho desairó en una gambeta a tres adversarios para ampliar la diferencia con mucha categoría, realizando un verdadero golazo con una estocada ante la salida del arquero.



El Halcón reaccionó y estuvo cerca del descuento a los 19, con un cañonazo desde fuera del área de Márquez que exigió una gran atajada de Germán Lux.



Antes del descanso, Santos Borré le dio otra chance a Scocco, quien volvió a pinchársela al arquero, aunque Luis Jerez Silva evitó el gol en una notable cobertura. En uruguayo Nicolás De La Cruz se llevó la peor parte de la disputa de una pelota dividida con Gonzalo Castellani y tuvo que ser sustituido por Palacios.



El conjunto de Florencio Varela deambulaba por momentos por el terreno y no encontraba la manera de cambiar la historia, hasta que una error de Carlos Auzqui deparó un ataque riesgoso de Nicolás Fernández, quien forzó otra intervención importante de Lux con un remate cruzado, a los 28.



Había tiempo para más y a los 41 Iván Rossi hizo un cambio de frente desde la izquierda, Tomás Andrade la puso en el área y Palacios determinó el 3-0 con un tiro rasante que sorprendió a Arias.



El último campeón de la competencia retomó así la senda del triunfo, luego de dos empates en la Superliga, en la que escolta a su clásico oponente, Boca Juniors. Más allá de esto, la mayor esperanza de River es volver a levantar la Copa Conmebol Libertadores, teniendo en cuenta que a fin de mes se enfrentará con Lanús en semifinales.



Por lo pronto, en la sexta fecha de la Superliga recibirá a Atlético Tucumán, en tanto Defensa y Justicia visitará a San Lorenzo de Almagro.