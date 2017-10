Horóscopo correspondiente al sábado 7 de octubre de 2017

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- La fórmula sería no preocuparse tanto frente a los inconvenientes que surgen en esta jornada que supone descanso. Se verá envuelto en resolver problemas laborales hoy.



Sugerencia: si hay cosas que indefectiblemente debemos hacer pues entonces a hacerlas.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Una primicia que le dan lo apuntala en el área laboral. Se refugia en alguien que quizás no lo entienda de adentro, sepa distinguir. La clave del amor es exactamente el amor mutuo.



Sugerencia: ver incluso lo que no queremos ver.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Sonrisas y lágrimas se combinarán en encuentro deseado con alguien que lo moviliza mucho. Hoy aprende que a veces los errores propios desvían el destino. Tranquilidad .



Sugerencia: recuperar el tiempo perdido es algo posible, todo depende de la intensidad que dediquemos para lograrlo.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Logra una recompensa que merece por su desempeño en sus actividades. La plenitud del día la completa una invitación que le llega de alguien que le gusta mucho. No se falle.



Sugerencia: es importante ser reconocido sobre todo para incentivarse en mantener el estilo con el que nos manejamos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Llega alguien de afuera que lo pone al tanto de ciertas posibilidades de mejorar su crecimiento económico. La justa causa con la que le reclaman más presencia en su hogar debería respetar.



Sugerencia: nada más importante que lo que debemos darle a nuestros hijos.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Le anticipan una ganancia que lo aliviará para saldar ciertas deudas. No postergue su visita al dentista. Sería negativo que no concurra a reunión exclusiva a la que fue invitado.



Sugerencia: trate de conectarse con su parte intuitiva y actúe desde allí cuando sienta que le hace falta.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Jornada que pondrá a prueba su paciencia debido a visitas inesperadas que no son de su agrado. La especulación con respecto a cierto movimiento de dinero lo pondrá de mal humor.



Sugerencia: cuando las cosas nos afectan tanto es preferible aprender una postura que no nos haga sufrir.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Día de espera de una respuesta muy importante en el plano laboral. Surge como de la nada una posibilidad de manejar otro tipo de economía. Posible ganancia. Busque estar tranquilo y espere.



Sugerencia: convierta un sueño en realidad actuando con suma cautela.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Le contagian una alegría al invitarlo a compartir acontecimiento. Su participación tendrá una recompensa que lo sorprenderá. El amor está dispuesto a ceder frente a postura que ya no tiene sentido mantener.



Sugerencia: si todos cedemos un poco y dejamos de tironear las cosas se resuelven seguro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Se descomprime una situación que lo forzaba a gastar más dinero del programado. Su capacidad de resolución le evita un inconveniente con familiar. Ayuda y alivio de la mano de quien lo quiere.



Sugerencia: saber que todo es cuestión de soportar y esperanzarse.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Abraza una alternativa afectiva que lo rescata de una situación que lo hubiera hecho sufrir. Todo está igual, no se preocupe. La buena nueva de la mano de alguien de la familia.



Sugerencia: el punto es no llegar al límite para comprobar ciertas cosas.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Estado de tensión pasajero por noticia que llega que compete a su trabajo. No se desanime frente a las versiones que recibe. Una conquista real lo hará sentir muy bien.



Sugerencia: siempre recurrir a los afectos, buscar la comprensión y la mano tibia que nos acompañe.