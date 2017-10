Tigre inauguró la escuela primaria Nº21 “Amado Bonpland” en Rincón de Milberg

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado por el diputado nacional, Sergio Massa, la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini, y la directora ejecutiva del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN), Gisela Zamora, inauguró la Escuela Primaria Nº21 “Amado Bonpland” en la localidad de Rincón de Milberg.

El polo educativo consta de 13 aulas con aire acondicionado para recibir a más de 500 chicos, salón de usos múltiples, sala de administración, sectores de depósito, baños y cocina.



Según se informó. La obra implicó un total de $33 millones de pesos, provenientes de fondos municipales.



El evento contó con la presencia de cientos de vecinos, entre adultos y niños, que se acercaron para disfrutar de shows de música en vivo y poder ser partícipe la histórica apertura.



En el escenario, las autoridades hicieron entrega de la llave a la directora, María Alejandra Dutra. Posteriormente, se realizó el tradicional corte de cinta en símbolo de apertura.



“Este establecimiento es un ejemplo de escuela pública, sin dudas una de las más lindas que vi en mi vida. Vamos a seguir trabajando por este camino, colaborando con la provincia de Buenos Aires para dejarles más edificios educativos”, afirmó el intendente, Julio Zamora. Y agregó: “Con esta obra le damos un marco de dignidad a los chicos que vienen de barrios como el Alge, El Lucero, San Luis, Banco Nación, Rincón y zonas aledañas”.



“Vamos a renovar esta plaza como lo hicimos en otras localidades y donde antiguamente funcionaba la escuela primaria 21º construiremos un establecimiento secundario” anunció el jefe comunal.



Al respecto, el diputado nacional, Sergio Massa, expresó: “La educación no tiene jurisdicciones y tampoco puede esperar. Los hijos de los trabajadores y de clase media tienen una escuela para sentirse orgullosos porque cuenta con toda la tecnología, aires acondicionados e incluirá jornada extendida para que los jóvenes tengan un mejor desarrollo académico”.



“Estoy orgullosa por el camino que recorrimos para llegar a esta inauguración. Estos chicos son los que más necesitan un lugar cálido, amable, donde puedan ser cuidados y aprender. El municipio no cree que la educación sea un gasto por eso invierte permanentemente para mejorar los establecimientos públicos. Hay que hacer y no hablar tanto”, indicó la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini.



Por su parte, la directora ejecutiva del IMASN, Gisela Zamora, sostuvo: “Esta nueva escuela no tiene nada que envidiarle a los establecimientos privados. Tigre tiene un compromiso serio tanto con la educación, la cultura y el deporte. Queremos brindarles las mejores herramientas a nuestros jóvenes para que puedan tener un crecimiento sano y de calidad”.



María Alejandra Dutra, directora de la flamante escuela, dijo: “Tenemos un equipo docente y auxiliares de excelente nivel. Agradecemos el esfuerzo y el compromiso que tiene el municipio con la educación pública”. En esa misma línea, Patricia, vecina de la zona señaló: “Estaría muy buena la construcción de la secundaria para que los jóvenes que no tienen acceso a tanta movilidad puedan estudiar cerca”.







Estructura Educativa Municipal:

Esta apertura se suma a la reciente inauguración de la ampliación de la Escuela Secundaria Nº21 “Dr. René Favaloro” de Benavidez, que beneficia a más de 180 jóvenes, con seis nuevas aulas, sala de profesores, preceptoría, secretaría, nuevos baños y un salón de usos múltiples. Además de las tareas mencionadas, el municipio viene realizando trabajos que incluyen: la construcción de 3 jardines (Nº 949 de Rincón de Milberg, Nº 946 de General Pacheco y Nº 945 de Don Torcuato); otra escuela secundaria (Nº 13 del barrio El Arco en Benavídez); una Escuela Especial (Nº 505 de Las Tunas en General Pacheco); y la ampliación de otros 12 jardines de infantes.En cuando a la infraestructura educativa, el municipio amplió también este año el Centro Universitario Tigre para extender en un 30% la matrícula. Se incluyeron seis nuevas aulas totalmente equipadas con lo último en tecnología, que se sumaron a las 17 que ya tenía, y nuevos sanitarios con instalaciones aptas para personas con discapacidad. Hoy recibe a más de 7500 estudiantes, que cursan algunas de las más de 60 carreras de 5 universidades públicas y privadas: UBA, Universidad de Belgrano, Universidad de Morón, ISALUD, Universidad Abierta Interamericana.En materia de apoyo estudiantil, desde 2008 se lleva adelante el programa de becas universitarias, Tigre Educa, que ya benefició a más de 4 mil vecinos. Junto con la Asociación Conciencia, se acompaña a los jóvenes de la región en el inicio o el seguimiento de sus estudios superiores, terciarios y/o universitarios. En 2017, se triplicó el monto de la beca.En 2011 Tigre lanzó el boleto universitario, con una tarifa de $0,50 por viaje con las líneas de colectivo 720, 721 y 723. Actualmente, la medida alcanza a más de 8 mil estudiantes.Estuvieron presentes: la senadora provincial, Micaela Ferraro; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Alejandra Nardi; las concejales Verónica Caamaño, Teresa Paunovich, Sandra Rossi; el secretario General y de Hacienda, Fernando Lauría; el secretario de Ingresos Públicos, Daniel Chillo; el secretario de Desarrollo Económico y Control Urbano, Ramiro Dos Santos Moraes; el subsecretario de Educación, Rodrigo Álvarez; la consejera General de Educación de la provincia de Buenos Aires, Luciana Padulo; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos; el inspector Jefe Distrital de Gestión Pública, Jorge Barrera.