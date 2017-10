Sergio Massa visitó Malvinas Argentinas

El diputado nacional y candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, recorrió al partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Allí, el líder de la fuerza política 1País manifestó: “El Gobierno debería escuchar a la clase media que es la que más está sufriendo medidas como el tarifazo”.



El diputado nacional y candidato a senador, Sergio Massa, se acercó a Malvinas Argentinas para conversar con vecinos de la zona acerca de sus principales inquietudes y trasladarles las propuestas que tiene su espacio. Allí, acompañado del candidato a concejal local Mario Gualmes, el líder de 1País aseguró: “Nuestra economía es 80% consumo, 10% exportaciones y 10% inversión, entonces cuando la gente no tiene plata en el bolsillo se frena el comercio, se frena la PyME, la economía se siente débil. Tenemos que lograr que el Gobierno corrija el rumbo para que un día la clase media vuelva a ganar en la Argentina”.



Comenzando la jornada, Massa se dirigió al centro de jubilados Progreso de Malvinas para mantener un encuentro con un nutrido grupo de adultos mayores. En dicho contexto, señaló: “Desde 1País aspiramos a que en la Argentina el 82% móvil sea una realidad utilizando los 60 mil millones de dólares que tiene hoy ANSES; asimismo, pretendemos que con lo que gana, que en 2016 fueron más de 211 mil millones de pesos, se financie una mejora en las jubilaciones cada año”.



Posteriormente, el diputado nacional visitó una pequeña imprenta local donde intercambió unas palabras con su dueño y empleados. En ese marco, señaló: “Nosotros planteamos una rebaja de impuestos para las PyME sin desfinanciar el Estado; proponemos cambiar esa recaudación pasándole a cobrar a quienes realmente pueden pagar: mineras, bancos internacionales, supermercados y dueños de bingos y casinos. Eso en definitiva tiene que ver con una elección de qué modelo tributario queremos para la Argentina”.



Y prosiguió: “Entendemos que nuestro país necesita fomentar al que trabaja y produce y desalentar con impuestos altos a los que la ganan con la timba. Entre que paguen 14 o 15 millones de la masa productiva de la Argentina o que paguen 30 vivos, preferimos que paguen 30 vivos”.



Más tarde, el líder de 1País realizó una caminata por el centro del municipio y dialogó con comerciantes, quienes le expresaron sus preocupación por las subas en los servicios públicos. Sobre ello, indicó: “Nuestro espacio propone claramente que ninguna tarifa, ni la de luz, ni la de gas, ni la de agua, puedan aumentar más que lo que suben en promedio los sueldos. El Gobierno debería escuchar a la clase media que es la que más está sufriendo medidas como el tarifazo”.



Finalizando la recorrida, el candidato a senador nacional se trasladó a la estación de tren Los Polvorines de la línea Belgrano Norte para intercambiar unas palabras con los pasajeros. En ese contexto, hizo alusión al frustado debate entre los candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires: “Los que se escapan del debate es porque tienen cosas que no pueden explicar: Cristina no puede explicar los bolsos y el Gobierno no puede explicar qué va a hacer con los jubilados y la reforma laboral después del 22 de octubre”.



Y sentenció: “Nosotros, con humildad, estamos convencidos de que tenemos un gran equipo y buenas propuestas, y por eso queremos debatir para que la gente sepa claramente qué elige cuando nos vota”.