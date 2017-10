Andreotti inauguró el nuevo Jardín Maternal “Barrios Unidos”

El municipio de San Fernando inauguró las flamantes instalaciones de Jardín Maternal Barrios Unidos, ubicado en Arenales entre Guatemala y Payró, El establecimiento permitirá a las madres ir a sus trabajos dejando a sus niños contenidos, seguros y educándose. Es una institución para contener, cuidar y enseñar a niños de 18 meses a 3 años, que funciona en un edificio moderno y totalmente equipado. ver video



La institución recibirá a un total de 150 chicos de 18 meses a 3 años, en turnos mañana y tarde. El edificio posee tres salas con baños incorporados dentro de la sala para que los pequeños estén siempre a la vista de los docentes, comedor, SUM, cocina, pisos de goma y cambiador de pañales. El Jardín se suma a las recientemente inauguradas plaza y club de fútbol, integrando un centro cívico.



Luego del acto de inauguración, el Intendente Luis Andreotti detalló: “Es un orgullo, porque con este Jardín alcanzamos ya a 800 chicos que les vamos a prestar servicio; es único en la provincia de Buenos Aires, y un servicio de primera calidad. Hicimos tres edificios nuevos, reformado el resto, y tenemos un plantel humano muy importante. Logramos un círculo virtuoso, donde el chico pasa sus primeros años en la Unidad de Desarrollo, jugando y aprendiendo mucho. Es una gran inversión que hacen los vecinos de San Fernando, 800 chicos en primer nivel realmente sale plata, pero la inversión que se hace y la utilidad no tiene precio”.



“En el discurso de asunción, hablamos de nuestro programa de inclusión social y de integración; nos planteamos como objetivo duplicar la cantidad de chicos que concurrían a las UDIs; esto lo logramos en más, porque de 300 chicos hoy estamos en 800, y con un nivel superior, edificios dignos, y con un plantel humano muy bueno. Toda la obra la hacemos con aporte del Municipio, a través del fondo municipal”.



“Este jardín tiene un doble objetivo; la mamá deja al chico aprendiendo y puede ir a trabajar. Ya tenemos proyectado el jardín número 8 en San Rafael, como objetivo para 2018 o 2019, de acuerdo a como van las obras que hemos lanzado. Es de mucha utilidad; los chicos lo van a disfrutar y a tener una calidad de vida importante”.



“Tratamos de hacer lo que decimos; estamos convencidos de que lo que planteamos cuando juré como intendente en la sesión inaugural del Concejo, cumplimos el 99 por ciento de lo que hemos dicho, y con obras que no habíamos planteado en aquel momento. Creemos que a la gente no se le puede mentir en forma permanente como a veces pasa en la política, porque eso desilusiona, baja los brazos, y nosotros necesitamos un pueblo contento, feliz, integrado, y en paz”, finalizó el Jefe Comunal.



Y la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, detalló: “Este Jardín forma parte de la política de integración e inclusión que lleva a cabo nuestro gobierno municipal desde que asumimos; se ha hecho un complejo en este barrio con la plaza y el club. Es una gran ocasión para quienes tenemos vocación de servicio y abrazamos la política hace muchos años; vemos con gran satisfacción que las obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos pueden llevarse a cabo. Esto va a permitir que las mamás vayan a trabajar dejando a sus chicos seguros”.



Y agregó: “En la provincia prácticamente no hay jardines maternales del tipo de los 7 que nosotros tenemos en San Fernando. Nos propusimos llegar a 1.000 chicos, así que con 800 estamos muy cerquita, que es la cantidad de bebés que nacen en el Hospital de San Fernando, con lo que estaríamos cubriendo esa demanda. Estamos muy contentos viendo a los nenes que rápidamente se integran en un lugar muy lindo; mañana es el primer día. Este Jardín Maternal tiene mucho color”.



Alicia Andreotti detalló que el Municipio invierte de 40 a 45 millones al año en un programa de Ayuda a Escuelas Provinciales. Y destacó: “Acabamos de inaugurar en la franja de adolescentes y jóvenes dos aulas, una dirección y un SUM para el programa Sumate, para integrar a chicos de entre 12 y 21 años”.



“Vamos a continuar en los años que nos restan, pidiéndole al vecino que nos acompañe, porque todas estas obras se pudieron hacer porque el Intendente tiene un Concejo Deliberante que le votó las obras, y no así la oposición. Pedimos el apoyo de los vecinos para que los años que restan de mandato podamos seguir haciendo obras como ésta, tan importantes para San Fernando”, concluyó Alicia Andreotti.



Julieta, maestra de sala de 2 años, elogió: “Es hermoso el edificio, las salas, más el barrio relindo. Estoy muy contenta”. Y Daniela, maestra de sala 18 meses, expresó: “Las instalaciones que tenemos, y mi experiencia de trabajar para el Municipio son muy lindas”.





Además, estuvieron presentes el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, junto a concejales; el Secretario de Cultura, Educación y Contención Social, Carlos Traverso: la Presidente del Consejo Escolar, acompañada por consejeros; concejales, funcionarios y docentes del Jardín Maternal Municipal Barrios Unidos.