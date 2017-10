Oros, platas y bronces para San Fernando en el inicio de los Juegos Buenos Aires 2017

Los sanfernandinos ya cosecharon varios oros, platas y bronces en varias disciplinas, en el torneo donde compiten miles de deportistas en la ciudad de Mar del Plata.



Vestidos con la indumentaria representativa del Municipio y con el marco de la emotiva despedida de familiares y amigos, una numerosa delegación de sanfernandinos partió desde el Palacio Municipal hacia Mar del Plata para participar de los Juegos Buenos Aires 2017. A poco del inicio de los Juegos, la delegación sanfernandina ya cosechó 3 oros, 1 plata y 1 bronce.



El Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, quien estuvo presente en la despedida de los deportistas, destacó: “Seguir fomentando el deporte y la cultura es un logro de la gestión del Intendente Luis Andreotti. Hoy estamos despidiendo acá a la delegación que representa a San Fernando en los Juegos Buenos Aires 2017 que se disputarán en Mar del Plata”.



“Los chicos de Cultura, Deporte, y los abuelos de Tercera Edad que van a competir, están muy contentos de tener esta posibilidad; incluso, algunos chicos que nunca fueron al mar tendrán la posibilidad de competir contra otros municipios, una actividad recreativa muy importante para ellos. Por eso, año a año invertimos cada vez más para que los chicos estén en mejores condiciones para poder competir y lograr el objetivo tan importante de viajar a los Juegos de Mar del Plata”, finalizó Traverso.



En cuanto a los representantes que viajaron, Javier Rodríguez, del barrio Mil Viviendas, que compite en Básquet Adaptado, dijo: “La verdad, hay que poner un gran esfuerzo, pero vamos a representar a San Fernando y a ganar”.



Sofía Rodríguez, de la ET N° 1 de río Paraná, en la Isla, que compite en Softbol, agregó: “La estamos pasando muy bueno; es la primera vez que vamos y estoy nerviosa, pero estamos en condiciones de competir”. Y su compañera Romina Rodríguez agregó: “Vamos a Mar del Plata a jugar con toda la energía, a divertirnos y a pasarla bien junto a las chicas”.



Alberto Gilardoni, de Victoria, explicó: “Compito en Pentatlon, una disciplina que integra lanzamientos de Básquet, Handbol, Fútbol, Hockey y Dardos. Y es un orgullo representar por segunda vez a San Fernando en esta disciplina”. Su compañero, Carlos Sodma, agregó: “Con Alberto formamos una dupla donde se suman los puntos en las mismas disciplinas. Hemos logrado clasificarnos en el Regional, y ahora nos espera Mar del Plata”.



En tanto, Nahuel Orellana, de Virreyes, que competirá en Lanzamiento de Disco, dijo: “La verdad que es una buena oportunidad para todos, porque el poder demostrar lo que cada uno sabe hacer es muy lindo, y más representando a su Municipio”.



Pamela Arisana, de San Fernando, agregó: “Para mí es un honor competir en Natación representando a San Fernando, con todos mis amigos y mis familiares apoyándome. No importa si gano, lo importante es competir y disfrutar”.



Y Fabián Escalante, un vecino cercano al Acceso, finalizó diciendo: “Compito en Salto en Largo; la verdad que es un gran orgullo. Me veo bien para llegar a la final”.



Los deportistas sanfernandinos galardonados hasta el momento son Abel Peverelli, oro en lanzamiento de bala intelectual sub 13; Camilo Erizaga, oro en natación con discapacidad auditiva 25 mts libre; Fabián Escalante, oro en salto largo motor no ambulante sub 16; Alex Rojas, oro en velocidad 80 mts no ambulante sub 13; Denisse Montenegro, oro en velocidad PC motor sub 16; y Lucio Barraza, y plata en velocidad 100mts disminuidos visuales sub 16. También ganaron Carlos Somma y Alberto Gilardon, oro en pentatlón para adultos mayores; y Juan Piombi, bronce en lanzamiento de bala.