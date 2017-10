05/10/2017 - 9:22 | Política / Stolbizer: “el mayor problema de la argentina no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La candidata a senadora por el frente 1País Margarita Stolbizer afirmó hoy que “el mayor problema en la Argentina no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos” y presentó una agenda de proyectos que apuntan a combatir ese tipo de delitos.

La postulante al Senado por la provincia de Buenos Aires encabezó un panel de debate que tuvo como tema central la corrupción y que se llevó a cabo en la Universidad del Este de la ciudad de La Plata, bajo la consigna “Un día la Justicia va a garantizar derechos y no impunidad”.



Acompañada por candidatos y legisladores del frente 1País, Stolbizer señaló que “el mayor problema en la Argentina no es la corrupción, sino la impunidad de los corruptos” y volvió a poner la mira sobre la causas judiciales que complican al kirchnerismo, empezando por la expresidenta Cristina Kirchner.



Stolbizer sostuvo que del exministro de Planificación Julio De Vido, quien está siendo juzgado por la tragedia de Once, “se habla, pero hay otros de los que no se dice nada, como Máximo Kirchner que es responsable de la asociación ilícita y las operaciones de lavado de dinero para disimular el origen ilegal del patrimonio de su familia”.



“Los hijos de la familia Kirchner terminan involucrados en los delitos de los padres, igual que los hijos de Lázaro Baez. ¿Qué le pasa a un padre o a una madre que es capaz de delegar en sus hijos la responsabilidad por los delitos propios?”, disparó la diputada.



En ese contexto y en el marco de la campaña electoral, la líder del GEN presentó una larga lista de propuestas que tienen como fin la transparencia en el sector público, algunas de las cuales ya se han iniciado como proyectos en el Congreso.



Entre esas propuestas, la diputada mencionó la reforma a la Ley de Ética Pública para declaraciones juradas y conflictos de intereses, la sanción de una ley de lobby, la publicidad de las agendas de funcionarios, la creación de un fideicomiso ciego y el secreto fiscal inoponible para funcionarios públicos.



También se expresó a favor de impulsar la prohibición de transferencias a paraísos fiscales, la recuperación de activos de la corrupción y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya cuenta con sanción del Senado. Volver