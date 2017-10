El legislador bonaerense Sebastián Galmarini, acompañado por la candidata a concejal de 1País en San Isidro Soledad "Pupi" Durand, visitó el Jardín de Infantes Santa María del Camino de la localidad de Boulogne, perteneciente al Obispado de San Isidro.



Su directora Silvia Munt, su representante legal Pamela Chiera y el Padre Roberto Ferrari, los recibieron y acompañaron en una recorrida por el establecimiento. "Lamentablemente nos vemos obligados a cerrar el año que viene salita de 1. Es un aula que tiene 15 chicos pero no está subsidiada y se nos complica mantenerla", expresó Pamela.



"Buscamos recursos, tratamos de mantenerla pero es imposible. Tenemos ayuda estatal para las salas de 3, 4 y 5 pero para el maternal no, y consideramos que este barrio necesita mucho el maternal porque es un lugar en donde los niños reciben estimulación y son contenidos", manifestó Silvia Munt.



Pupi Durand, secretaria legislativa y candidata a concejal, comentó: "Desde el Concejo Deliberante, nuestro bloque, presentó un proyecto de ordenanza para crear jardines maternales que sean municipales, pero la iniciativa quedó archivada sin respuesta".



En la misma línea, el senador provincial Sebastián Galmarini, señaló: "Sabemos que el Jardín Maternal es el principio del desarrollo de los chicos, es el lugar en donde los chicos aprenden los valores y crean vínculos. Es importante que el municipio tenga este tipo de establecimientos".



El Padre Roberto "Tino" Ferrari, afirmó que el establecimiento no cuenta con un gabinete psicopedagógico y que no pueden acompañar a los chicos desde ese lugar. “La única manera que encontramos para rearmarnos es cerrar la sala de 1 año y así poder tener un espacio dedicado a lo pedagógico", indicó.



Durante la recorrida por el Jardín, Pamela comentó que necesitan "ayuda para arreglar el patio. Tenemos que arreglar la media sombra, en lo posible cambiar los juegos porque están rotos, agregar piso de goma, y arreglar el arenero, entre otras cosas".



Galmarini, quien viene colaborando con las escuelas de San Isidro, se puso a disposición del Jardín y finalizó: "Hay que aprovechar las herramientas que tiene el Estado para cooperar con los establecimientos. Nosotros asumimos ese compromiso y nos ocupamos de conocer las necesidades que tienen para poder brindar la ayuda que necesitan".