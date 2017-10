Se inauguró la renovada Escuela de Fútbol San Jorge en San Fernando

Las obras, realizadas con fondos municipales, incluyeron la construcción de una cancha de césped sintético con iluminación LED, vestuarios, baños y cocina.



Con la presencia del Intendente Luis Andreotti y la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales y candidata a concejal por 1País, Alicia Andreotti, se inauguraron la cancha de césped sintético con iluminación LED, y los nuevos vestuarios y baños de la Escuela de Fútbol San Jorge, fundada en 1993, sita en la ex Ruta 202 Km. 5,5.



En la oportunidad, el Jefe Comunal expresó: “Poder tener lugares deportivos donde se junten padres y directivos de estas asociaciones, y los chicos practiquen deporte, cumple con nuestro objetivo de integración e inclusión. Esta cancha de San Jorge es la número 15 que hacemos en césped sintético; haber hecho todos estos trabajos nos pone muy contentos, siempre agradeciendo a nuestro equipo de trabajo que fundamentalmente integra el contribuyente, y hacer obras como ésta que realmente es mejoramiento de la calidad de vida”.



Y agregó: “En un conurbano con muchas diferencias sociales, hay que trabajar en la integración, y no de palabra, igual que cuando hablamos de educación. La única forma de integración es que el Estado invierta, y nuestro Estado municipal hace esta inversión con sus propios recursos para lograr un San Fernando con una mejor calidad de vida”.



Andreotti destacó que “el camino es incluir e integrar mediante el deporte, la educación, la salud y la recreación, y que no es imposible, porque San Fernando lo demuestra día a día invirtiendo mucho”.



En tanto, la Secretaria Alicia Andreotti expresó: “Tenemos un programa de ayuda a los distintos barrios con Ligas de Fútbol femeninas o masculinas, para reconstruir canchas y vestuarios, para que los chicos tengan instalaciones dignas para practicar deporte. Estas Ligas hacen un trabajo muy importante; nuestra política en lo social es fortalecer las instituciones populares como estas Ligas que tienen actualmente más de 2.200 chicos y también las juveniles, con 1.000 chicos. Trabajando en esto lo hacemos en el tejido social, porque los chicos están contenidos haciendo un deporte, aprendiendo valores y a trabajar en equipo”.



“Es muy importante que el Estado sostenga las sociedades de fomento y los clubes de barrio. Estos 5 años hemos hecho este trabajo que ha dado como resultado instituciones fortalecidas, con gran cantidad de chicos y familias contenidos, lo que hace a la seguridad social”, finalizó Alicia Andreotti.



Además, estuvieron presentes en la inauguración el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; miembros del Departamento Ejecutivo municipal, concejales y vecinos.



El director de la Escuela, Justo José Pérez, apodado el “Loro”, expresó muy emocionado: “Esto es más que importante, es histórico para el barrio San Jorge y la comunidad completa”.



“Hace 50 años nosotros nos bañábamos en la laguna, y hoy vamos a los Polideportivos a la pileta; tenemos luz en todo San Fernando, calles asfaltadas en todo el barrio, y más cosas que gracias a esta gestión de Luis Andreotti las estamos disfrutando. Todo esto es maravilloso; que Dios bendiga la gestión de Andreotti porque lo merece. Trabajando unidos vamos a seguir teniendo logros”, finalizó el “Loro”.