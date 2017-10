04/10/2017 - 9:13 | Zonales / Vicente López Jorge Macri y Soledad Martínez anunciaron el inicio de obra del nuevo edificio municipal de Vicente López Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la diputada nacional Soledad Martínez anunciaron el principio de obra de lo que será el nuevo edificio municipal, ubicado en Avenida Maipú 2272. No sólo se renovará a nuevo el antiguo edificio, sino también su entorno inmediato, aledaño a la estación Bartolomé Mitre de la línea de ferrocarril homónima.

“Es un edificio que demuestra la incapacidad que tuvo el Estado de trabajar en conjunto, durante mucho tiempo. Un edificio que fue expropiado por un amenaza al Presidente Perón en la misma época en que se levantaba el muro de la Quinta de Olivos; hoy estamos derribando el muro y comenzando la obra de este edificio que va a ser sede, en parte, del gobierno municipal”, sostuvo el jefe comunal.



Entre 1º al 6º piso habrá oficinas para distintas dependencias de la municipalidad; el último piso tendrá un SUM con estructura liviana y cubierta de chapa. Además, contará con dos subsuelos de estacionamiento para el personal autorizado.







