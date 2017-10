03/10/2017 - 14:00 | Zonales / Tigre Histórico encuentro interreligioso por la paz en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora participó en el Museo de Arte local de la jornada por el Día Internacional de la No Violencia, junto a referentes religiosos y de culto. Se firmó una declaración conjunta como símbolo de compromiso de los valores espirituales.

En el Día Internacional de la No Violencia, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó del encuentro interreligioso junto a los principales referentes de culto en el Museo de Arte Tigre (MAT). Se firmó una declaración conjunta como símbolo de compromiso de los valores espirituales.



“Me parece importante hablar de integración, del reconocimiento del otro, y entender que si se piensa distinto uno se puede enriquecer. Es un primer paso para avanzar en la cultura de la paz y dejar atrás desigualdades sociales”, dijo Zamora.



La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra todos los 2 de octubre el nacimiento de Mahatma Gandhi, en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia, festividad basada en la filosofía del líder indio.



El director Ejecutivo del Consejo Económico y Social, Emiliano Mansilla, fue quien dio inicio a la jornada: “Queremos establecer un mecanismo de diálogo permanente con la agenda de cada organización que hay en el distrito y generar acciones concretas por la paz, el diálogo y la democracia”.



Moshe Abudarham, rabino de la comunidad Beit Shabat de San Fernando, expresó: “¿Cómo es posible que no podamos vivir en paz? Hay que respetarnos, los unos a los otros. La paz se logra trabajando desde el interior de cada persona. Agradecemos al Municipio de Tigre por tener esta oportunidad para traer esos valores a toda la comunidad”.



La festividad tiene como objetivo difundir el mensaje de la no violencia a través de la educación y cultura. Además, pretende concienciar a la sociedad sobre la tolerancia y la comprensión mutua, para poder lograr así el pacifismo de cara al futuro.

Por su parte, Pablo Chan, del Templo budista Fo Guang Shan, destacó: “La convocatoria fue muy importante para poder trabajar en conjunto y mejorar el diálogo”.



El Municipio de Tigre trabaja para la equidad, apostando a la cultura del encuentro, valores y tradiciones en materia religiosa, con el desafío de que todos puedan vivir en una sociedad con mejores condiciones de vida.



Estuvieron presentes: los concejales Federico Pérez Gaviola y Roberto López; el secretario de Ingresos Públicos, Daniel Chillo; el subsecretario de Gestión Pública, Gonzalo Meschengieser; presbítero José Luis Quijano, de la Parroquia Inmaculada Concepción de Tigre; presbítero Adrián Santarelli, Parroquia Santo Tomas Moro de Vicente López; Mariano Boruchowicz, de la comunidad Judaica Norte de la localidad de Nuevo Delta; presbítero David de Jesús, de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Troncos del Talar; apóstol Sara Roldan, Ministerio Filadelfia a las Naciones, de Pacheco; pastor Jorge Ramanzzini, de la Federación de Familias por la Paz; Eduardo Areger, budista, de Soka Gakkai Internacional; Daniel Babalorixa, umbanda de la comunidad Yemanja; y Mauricio Pinto Vázquez, del Instituto de Derecho Canónico del Colegio de Abogados de San Isidro.