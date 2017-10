San Fernando entregó a vecinos certificados de Bienes de Familia en forma gratuita

Fue durante la ceremonia en el HCD a 24 familias sanfernandinas gracias a la solicitud que realizaron al Municipio con el fin de amparar su vivienda familiar única ante embargos o aprovechamiento de situaciones.



El Municipio de San Fernando, a través de la Asesoría Letrada lleva adelante con la Provincia de Buenos Aires, los trámites necesarios para lograr que los vecinos del distrito puedan acceder en forma gratuita a la constitución de Bien de Familia del inmueble del cual son propietarios, incluida en el Nuevo Código Civil.



Al respecto, Santiago Aparicio, Presidente del Honorable Concejo Deliberante, expresó: “Esto es muy importante para el vecino de San Fernando. El Intendente nos pide que estemos cerca de la gente. Este convenio hace que el Municipio pueda brindar este trámite gratuitamente. Es un trámite que vale arriba de $6000 en cualquier escribanía y hoy el Municipio ha dado más de 100 certificados de Bien Familiar del lugar donde viven. Eso es una tranquilidad para sus hijos, nietos y para la persona que hoy esté viviendo allí”.



La inscripción como Bien de Familia se hace de forma particular pero es un trámite muy costoso. El Municipio pone a disposición de los vecinos este servicio en forma totalmente gratuita. La gestión estuvo destinada a familias que cuentan con escritura y vivienda única, amparándola para que a futuro no pueda ser embargada ni usada por personas que se aprovechan de una situación familiar difícil en determinado momento.

“A veces pasa que algún vivo quiere adueñarse de la casa por alguna toma de crédito o problema que tuvo esa vivienda. Hoy este certificado que le entregamos lo está respaldando. Para nosotros estar cerca del vecino, ayudarlos y brindarles este servicio es muy importante”, sostuvo Aparicio.



Este servicio que brinda el Municipio en forma gratuita, en forma privada tiene un costo muy alto. Es de mucha importancia para esta gestión, que los Sanfernandinos tengan garantizada su vivienda, más allá de las circunstancias que pudieran producir un desmedro en el patrimonio del titular de la misma. Se debe tener en cuenta que para de poder acceder a una vivienda, el sacrificio es de toda una familia.



El Régimen de Protección de Vivienda tiene como finalidad fundamental proteger patrimonialmente al núcleo familiar y resguardar a la propiedad de una posible ejecución por deudas del titular posteriores a su constitución.



La ley 14.394 se creó bajo la presidencia de Juan Domingo Perón en el año 1.954, quien al momento de la sanción de la misma expresó: “No ha de olvidarse que todos los miembros de la familia en una u otra concurren a la formación de los bienes que es titular, por lo general, el jefe del grupo. De aquí que es imprescindible ver en el patrimonio del padre de familia una forma de condominio que conviene liberar de los peligros que representan la imprevisión, la necesidad, o aún la misma imprudencia del titular, que puede llevarlo, ya sea por un mal negocio o por abuso del crédito o por la fuerza de las pasiones, a hipotecar y comprometer los bienes que no son exclusivamente suyos, sino en verdad de la familia que él ha formado”



A raíz de ello, el Municipio tiene gran interés en que esto se lleve a cabo, por lo que ha firmado un Convenio con el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, para que los Vecinos de San Fernando puedan acceder gratuitamente a dicha afectación.



Estuvieron presentes durante el evento el Secretario de Gobierno, Luis Freitas; el Coordinador de Entidades Intermedias, y los concejales Pablo Peredo, Ana Hansen, Corina Ramírez, Jorge Barraza y Carlos Vergandi.