Pilar ya conquistó 11 medallas en los Juegos Bonaerenses

La delegación de Pilar sumó tres medallas de oro, cinco de plata y otras tres de bronce en la final provincial de los Juegos Bonaerenses que se está celebrando en Mar del Plata. Una gran cosecha que promete seguir agrandándose con el correr de las dos jornadas de acción que aun restan.

La primera medalla de oro la obtuvo la taekwondista Tania Avaca, que tiene 12 años, es pupila de Damián Malaquías, vive en Lagomarsino y compitió en la categoría cinturón Verde para menos de 50 kilos. Tania debutó con un triunfo ante Florencio Varela, luego venció a Tigre con punto de oro y más tarde, en la final, dio cuenta de Marcos Paz para colgarse la medalla de oro.



Los otros dos oros llegaron desde el agua gracias al esfuerzo de la natación especial. Una fue para Antonella Ramponi, quien fue el mejor de todos en la competencia de 50 metros para nadadores visuales. Y la otra se la colgó Alcides Pedrozo, que apenas un puñado de minutos más tarde tocó primero en la competencia de Funcional 50 metros libre.



La delegación local sumó también cinco medallas de plata en varias disciplinas. Por la mañana, Luz Márquez se quedó con el segundo puesto en los 100 metros de la categoría Sub 16 del atletismo. Marcó su mejor registro personal con 16,31 segundos e hizo podio.



Un rato más tarde, Cecilia Acosta se apoderó de la plata en la competencia del Taekwondo para la categoría Cadetes Amarillo menos de 60 kilos. Le ganó a Tigre y Florencio Varela y en la final perdió 3-2



En el atletismo especial, Elba Martínez fue segunda en los 100 metros visuales categoría 11 y ganó una nueva medalla en su carrera. Las otras dos platas llegaron de la mano de la natación especial.



Una la ganó Elías Pereyra, quien tocó segundo en la carrera de los 50 metros libre auditivos, en tanto Jennifer Rojo también ocupó el segundo lugar del podio en los 25 metros libre Sub 16 intelectual.



La cosecha del lunes se completó con tres preseas de bronce. Una fue para Luz Lafita, tercera en la competencia del Salto en Alto, otra se la quedó Franco Núñez, quien intervino en los 100 metros del atletismo especial, en tanto Rosario Del Río festejó la medalla en los 100 100 metros S20.



El Ajedrez cumplimentó la tercera ronda de todas las categorías y el que mejor parado salió fue Mauricio Méndez, quien sumó su tercera victoria y manda en la categoría Sub 18. También venció Candelaria Ditra en la divisional Sub 14, mientras que Guadalupe Mayeregger, Josela Suárez Bellin y Franco Gómez perdieron sus partidas.



En las canchas del club Banco Provincia, el Fútbol Femenino hizo triplete y se acerca a las semifinales. El Sub 14 jugó un muy buen encuentro y le ganó fácilmente a Pinamar por 4 a 1 con cuatro goles de Belén Ludueña.



Luego llegó el turno del Sub 16 y el vigente campeón provincial dio una exhibición para golear a San Vicente por 10 a 2. La gran figura del partido fue Zoraida Leguizamón, autora de ocho goles, mientras que un doblete de Fátima Ramírez completó el resultado.



Finalmente, la escuadra de la división Sub 18 se impuso por un cómodo 3 a 0 sobre San Isidro gracias a las anotaciones de Karen López, Zuely Chaparro y Magalí Benítez.



En el mismo escenario alejado del centro marplatense se disputó una nueva jornada del Fútbol Especial. Allí, los Juveniles “B” golearon a San Pedro 8-0, el equipo Femenino le ganó a Maipú por la no presentación de su rival y ya está en semifinales, mientras que la escuadra de Parálisis Cerebral empató 0-0 con Bahía Blanca por la mañana y a la tarde despachó a Moreno 2 a 0. Los Cadetes “A” perdieron 4-3 con Florencio Varela y los Juveniles “A”, actuales monarcas bonaerenses, sucumbieron 4-1 frente a Baradero y complicaron su clasificación.



También vivió un día de éxitos el Básquet Femenino 3x3 ya que el elenco de Sub 18 de la Escuela Municipal de la disciplina, enhebró dos victorias en pocas horas. Primero batió a Junín 15 a 6 y luego dio cuenta de San Nicolás por 15 a 7.



En el Tenis, Maia Bernhardt cayó ante Chascomús 6-1, 6-0 y luego derrotó a Merlo. Mañana cerrará su faena frente a San Miguel.



Entre los Adultos Mayores, Abel Yance finalmente quedó 9° en la general y afuera de los cuartos de final, mientras que el derquino Enrique Basterrica debutó con un triunfo por la mañana en el torneo de Damas y estaba jugando su segundo encuentro.



En el taekwondo quedó a un paso de la medalla Yanet Amaya, que cuenta apenas 13 años y quedó 4° al perder la pelea por el bronce 16-15 con Tigre.